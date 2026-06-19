Superó las Expectativas la Feria Nacional del Empleo para la Diversidad y la Inclusión: MGR

Se Ofrecieron más de mil Vacantes

Por Miguel Alvarado Valle

La Feria Nacional del Empleo para la Diversidad y la Inclusión superó las expectativas iniciales al reunir a 32 empresas y ofrecer más de mil vacantes dirigidas a personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, jóvenes en busca de su primer empleo, adultos mayores y mujeres jefas de familia, informó la subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo en Zacatecas, Maricruz González Ruvalcaba.

La funcionaria destacó que originalmente se contemplaba la participación de 26 empresas, pero la respuesta del sector productivo permitió ampliar la oferta laboral y fortalecer el enfoque incluyente del evento realizado en la Plaza Bicentenario.

Explicó que las vacantes disponibles abarcaron tanto modalidades presenciales como virtuales y están diseñadas para atender a sectores que históricamente han enfrentado barreras para incorporarse al mercado laboral.

Además de las empresas participantes, la feria contó con la presencia de grupos de autoempleo, con el objetivo de ampliar las alternativas para quienes buscan generar ingresos.

Entre los puestos más solicitados destacan los relacionados con la industria manufacturera, particularmente en compañías instaladas en la entidad como Jugos del Valle, Aptiv y Lear.

También existe una importante demanda de operadores de tráiler de cuarta y quinta rueda, guardias de seguridad, personal para tiendas de conveniencia y farmacias.

González Ruvalcaba señaló que incluso durante las primeras horas de la jornada ya se habían concretado algunas colocaciones laborales, lo que refleja el interés tanto de empleadores como de buscadores de empleo.

Respecto a las condiciones salariales, detalló que las oportunidades laborales van desde empleos de medio tiempo hasta plazas especializadas con ingresos de entre 25 mil y 30 mil pesos mensuales.

Indicó que existen opciones dirigidas a personas cuidadoras o con responsabilidades familiares que requieren horarios flexibles, siempre bajo esquemas formales que contemplan prestaciones de ley, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el cumplimiento del salario mínimo vigente.

La subsecretaría también destacó el trabajo realizado con las áreas de recursos humanos para promover ambientes laborales inclusivos.

Explicó que el Servicio Nacional del Empleo ha capacitado a representantes de alrededor de 100 empresas en temas de sensibilización e inclusión, además de mantener reuniones periódicas para fortalecer estas estrategias en municipios como Sombrerete, Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas.

El objetivo es que más centros de trabajo cuenten con herramientas para incorporar a personas pertenecientes a grupos vulnerables o con alguna condición que dificulte su acceso al empleo.

Finalmente, González Ruvalcaba recordó que al inicio de la actual administración existía una cobertura en apenas 20 municipios y actualmente se ofrecen vacantes en 48 demarcaciones del estado.

Asimismo, señaló que el padrón de empresas registradas pasó de una cifra mucho menor a más de 655 compañías activas, las cuales participan de manera constante en bolsas de trabajo, ferias de empleo y procesos de reclutamiento.