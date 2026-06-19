Zacatecas Capital Avanza en la Planeación Sustentable con la Primera Sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico

Con la participación de representantes de distintos sectores y dependencias involucradas en la protección del medio ambiente, se llevó a cabo con éxito la Primera Reunión del Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Zacatecas, un espacio de diálogo y coordinación orientado a impulsar estrategias que permitan preservar y aprovechar de manera responsable los recursos naturales del municipio.

Durante la sesión, las y los integrantes del comité analizaron diversos temas relacionados con el desarrollo sostenible del territorio municipal y aprobaron una serie de acciones encaminadas a fortalecer la conservación ambiental, el ordenamiento ecológico y la planeación responsable del crecimiento urbano.

Las propuestas avaladas buscan contribuir a la protección de áreas naturales, la conservación de ecosistemas locales y la promoción de prácticas que favorezcan el equilibrio entre el desarrollo de la ciudad y el cuidado del entorno. Asimismo, se reiteró la importancia de mantener una visión de largo plazo que permita garantizar mejores condiciones ambientales para las futuras generaciones.

Las autoridades destacaron que el ordenamiento ecológico representa una herramienta fundamental para tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y la implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades actuales de la población sin comprometer el patrimonio ambiental de Zacatecas.

Durante la reunión también se reconoció la disposición de las y los participantes para sumar esfuerzos desde sus respectivos ámbitos de competencia, entendiendo que los retos ambientales requieren de una participación conjunta y permanente entre gobierno, instituciones, especialistas y sociedad civil.

La coordinación, el trabajo en equipo y el compromiso compartido fueron señalados como elementos indispensables para avanzar en la construcción de un municipio más sostenible, resiliente y respetuoso de su riqueza natural. Con esta primera sesión, el Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Zacatecas reafirma su compromiso de impulsar acciones concretas que contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo ordenado del municipio, fortaleciendo así la calidad de vida de las familias zacatecanas