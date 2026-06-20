Con la Gran Escapada hay Descuentos Para Viajar Todo el Año: Presidenta Claudia Sheinbaum Obsequió Seis Viajes Dobles al Sureste Para los Papás de México

En el Marco del Día del Padre

Se trata de un viaje redondo con un acompañante en Mexicana de Aviación, recorrido en el Tren Maya y hospedaje en los hoteles del Mundo Maya.

Las ofertas y descuentos de La Gran Escapada están disponibles hasta el 21 de junio en la página: lagranescapada.com.mx/.

Ciudad de México.- En el marco del Día del Padre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que obsequiaría a papás mexicanos que cumplan años el 21 de junio seis viajes dobles al sureste: incluye viaje a través de Mexicana de Aviación, recorrido en el Tren Maya y hospedaje en los hoteles del Mundo Maya, esto como parte de la estrategia La Gran Escapada 2026 en la que se ofrecen descuentos y promociones para impulsar el turismo en el país en la página: lagranescapada.com.mx.

“Y hoy [viernes] a las 2 de la tarde los papás que cumplan años el 21 de junio pueden tener un boleto redondo con su pareja para ir a la península, viajan en Mexicana, utilizan el Tren Maya y descansan en alguno de los hoteles del Mundo Maya para cualquier día de aquí a diciembre. Ese es el anuncio del día de hoy, estamos muy felices”, detalló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Para participar, los papás debieron visitar, ayer viernes a las 14:00 horas, la página de la Secretaría de Turismo en Instagram (@sectur_mx), donde aparecería un registro para poder ser uno de los seis ganadores.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que La Gran Escapada es una oportunidad para aumentar la derrama económica en las regiones a través de 114 mil experiencias, lo que representa un 5 por ciento más que en 2025. Asimismo, se cuenta con 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, lo que significa un crecimiento del 12.7 por ciento respecto a la edición del año pasado. Puntualizó que las promociones, ofertas y descuentos estarán disponibles hasta el 21 de junio.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que se estima que La Gran Escapada de este año tenga una derrama de 44 mil millones de pesos (mdp), es decir, cinco por ciento más que en 2025 donde se registraron 40 mil mdp.

Detalló que se ofrecen descuentos de un promedio de 35 por ciento, facilidades de pago, meses sin intereses en hospedaje, transporte aéreo y terrestre, paquetes turísticos, actividades recreativas, experiencias gastronómicas, recorridos y turismo natural. Agregó que La Gran Escapada fortalece el turismo interno, impulsa el consumo local y genera beneficios directos para miles de negocios familiares. Asimismo, tiene por objetivo que más mexicanas y mexicanos y turistas extranjeros puedan viajar, conocer nuevos destinos y descubrir todo lo que México tiene para ofrecer.