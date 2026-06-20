Corre Grave Riesgo el Acervo de la Biblioteca Mauricio Magdaleno

Goteras y Filtraciones al por Mayor por Falta de Mantenimiento

Por Miguel Alvarado Valle

La coordinadora estatal de Bibliotecas, Navidad de Jesús Rayas Ochoa, denunció que la Biblioteca Pública Central Mauricio Magdaleno enfrenta desde hace años graves problemas estructurales que ponen en riesgo tanto a los usuarios como al valioso acervo documental que resguarda, mientras que los compromisos asumidos por autoridades de la Secretaría de Obras Públicas para atender parte del problema no se han concretado.

Señaló que, pese a múltiples reportes y gestiones, existe una evidente falta de atención y voluntad por parte de las autoridades para atender los distintos daños que afectan al inmueble. Explicó que los antecedentes de estas problemáticas están plenamente documentados y que cada temporada de lluvias reaparecen las goteras y filtraciones en distintas áreas del edificio.

Mencionó que la hemeroteca y la sala infantil son las áreas más afectadas, aunque otras zonas también presentan daños, e incluso las filtraciones han provocado inundaciones dentro de la biblioteca.

Advirtió que hay áreas que representan mayor riesgo debido a que existen conexiones eléctricas instaladas a nivel del piso, situación que ha obligado en ocasiones la intervención de Protección Civil y al cierre temporal de espacios.

Rayas Ochoa recordó que hace aproximadamente dos años y medio, durante una visita del director general de Bibliotecas y funcionarios federales vinculados a la Secretaría de Cultura, se logró gestionar el compromiso de la Secretaría de Obras Públicas para intervenir el inmueble.

Como resultado, la Secretaría de Educación proporcionó material e impermeabilizante para atender parte de los daños; sin embargo, aseguró que dichos insumos permanecen prácticamente sin utilizar porque la dependencia responsable de ejecutar las obras nunca concretó los trabajos prometidos.

La coordinadora relató que personal de Obras Públicas acudió en diversas ocasiones a revisar las instalaciones, realizar mediciones y evaluar los problemas estructurales, pero después dejó de dar seguimiento al proyecto.

Incluso, señaló que con la llegada de la actual secretaria de Obras Públicas, Mildred Montes Inchaurregui, intentaron retomar el diálogo para conocer el avance de los compromisos previamente adquiridos; sin embargo, no lograron ser recibidos. Aunque recientemente les informaron que los trabajos de impermeabilización ya fueron autorizados, afirmó que hasta el momento no han acudido.

Además de las filtraciones, la coordinadora alertó sobre posibles afectaciones al patrimonio documental, ya que el exceso de humedad representa una amenaza constante para periódicos históricos, libros y revistas que durante años han sido preservados mediante labores de conservación preventiva. Actualmente, personal de la biblioteca realiza revisiones para determinar si existen daños derivados de las recientes lluvias.

Rayas Ochoa también expuso las limitaciones presupuestales que enfrenta el sistema estatal de bibliotecas, puesto que, este año cuentan con apenas 400 mil pesos para atender las necesidades de la Biblioteca Mauricio Magdaleno, la Biblioteca Elías Amador y las labores de supervisión de las 242 bibliotecas distribuidas en los municipios del estado.

Con esos recursos, explicó, deben cubrir mantenimiento, fumigaciones, extintores, materiales para actividades y programas gratuitos como los cursos de verano, por lo que resulta imposible solventar una intervención mayor en el inmueble sin apoyo gubernamental.

Finalmente, la coordinadora hizo un llamado a sensibilizarse sobre la importancia de proteger la hemeroteca y el fondo antiguo de la Biblioteca Mauricio Magdaleno, al advertir que cualquier daño irreparable significaría la pérdida de una parte fundamental de la historia de Zacatecas.