El Verano no es Como lo Pintan ya que no Tenemos Visitantes: Lourdes Velasco

“Llegada de Paisanos Cayó Cuando Menos 80%”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de señalar que quienes verdaderamente trabajan en pro del desarrollo capitalino sufren las condiciones recesivas actuales, a la par que habría una gran cantidad de políticos parásitos, “la verdad es que el verano no pinta como nos lo quieren hacer creer, pues más allá de entrado el mes de junio, no hay la cantidad requerida de paisanos paseando en la ciudad con el fin de que se nos permita tener ventas más altas”.

Se trata de Lourdes Velasco Gómez, líder de comerciantes establecidos en el centro histórico de la capital, quien refirió que le encantaría que “muchos de esos políticos se pararan en los negocios para ver cómo es la vida de los comerciantes del centro, que se parten el lomo para sacar adelante a sus pequeñas empresas”.

En ese sentido, dijo que “todos esos políticos ni siquiera están al frente del comercio establecido y que de manera lamentable de 2025 a la fecha, la llegada de paisanos a Zacatecas cayó cuando menos 80 por ciento debido a la inseguridad, lo que unido a las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que consideran a Zacatecas zona poco propicia para viajar, todo eso ha terminado por perjudicarnos”.

De acuerdo con las propias estimaciones de Velasco Gómez, el verano solía ser con anterioridad incluso mejor que el mes de diciembre, “pero ese panorama no existe más aquí, encima de que el ambulantaje se multiplica y nos perjudica, a pesar de que se trata de un grave foco de infección”, estimó.

Tales hechos deslegitiman al comercio establecido por apoyar al ambulantaje por parte de esas autoridades, pues “esos negociantes no brindan garantías, no entregan factura a cambio, no dan nada como es el caso nuestro”.

Además, la tarde de este jueves, Velasco Gómez debió rascar de sus ahorros para liquidar el pasivo que tenía ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para desahogar las cuotas correspondientes a su plantilla laboral.

“Se trata de conflictos que debemos sacar adelante, pero ante nuestras bajas ventas, ¿de dónde sacamos para pagar esa prestación?”, refirió indignada.

“En mi caso, no puedo retrasarme con ninguna de esas obligaciones porque es un derecho adquirido por mis empleados”.

“Miren las Calles”

En la misma medida, pidió mirar las calles de la capital, hechas un desastre ante la desatención de las autoridades municipales, los negocios están solos y hasta hace poco “solíamos cantar vítores porque durante esta temporada nos iba bien, gracias a la llegada de nuestros paisanos.

“Ellos venían por centenares y nuestras ventas se disparaban porque les gusta mucho comprar texanas, plata, oro y cintos piteados, artículos todos los cuales ofrecemos con factura y sello de garantía, por lo que nos obligan a pensar que las cosas tienen que estar muy mal aquí a costa del desmadrito que se traen allá arriba y es por eso que no se pueden explicar cómo este verano los paisanos nomás no vinieron”.

La comerciante detalló que, además, en tiempos pasados, solían esperar algunas fechas para recuperarse y salir adelante “pero esos tiempos límites ya no existen mientras que entre mis agremiados, ellos se ven obligados a pagar rentas mayores a 100 mil pesos mensuales, encima de que proliferan las tiendas de artículos chinos, que tampoco brindan ninguna garantía”.

Lanza Reto

Asimismo, informó que retaba a cualquier funcionario estatal o municipal para que permaneciera cuando menos un par de horas en su establecimiento “para ver si nos explica cómo es que tenemos horarios sin que nadie nos compre nada, que al cabo tienen mucho personal que se la pasa sin hacer nada”.

En ese tenor, precisó que ellos no flaquean, “no agacharemos la cabeza ya que todos los días abrimos las puertas de nuestros establecimientos por dignidad y para que nuestros trabajadores alimenten a sus familias y que no haya pérdidas porque si corremos a uno de ellos, seguro que irá a dar a la delincuencia”.

Lamentó que este último factor sea desestimado por quienes debieran promover el crecimiento y el desarrollo económico en la capital: “Pues si echo a la calle a uno solo de mis trabajadores, ¿no lo estaría yo enviando a delinquir? Se trata de personas con obligaciones, son padres de familia como yo lo soy y entonces ¿a dónde vamos a parar?”.

Asimismo, retó a Roy Barragán, titular de Turismo (Secturz) para que visite su negocio en la calle de Tacuba: “Quiero que vengas y te pares tres horas para que te quedes aquí conmigo y no presumas de que esperas miles de visitantes esta temporada, cuando en verdad la estamos pasando muy mal los comerciantes establecidos”.

Informó además que cada negocio establecido en el estado, paga cifras mayores a 170 mil pesos de renta, “por lo que nuestra situación es muy desalentadora y que recuerden que somos nosotros quienes les pagamos su sueldo a toda esa bola de diputados que no hacen nada, a esa bola de funcionarios que tampoco hace nada por nosotros, pues somos nosotros quienes les pagamos sus sueldos”.