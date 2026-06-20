En Medio del Paro, Maestros de Educación Especial Realizan Colecta de Croquetas

En Beneficio de Albergues y Rescatistas Independientes

Por Nallely de León Montellano

Mientras continúan las movilizaciones del magisterio zacatecano por la abrogación de la Ley del ISSSTE, este viernes la Plaza Bicentenario tuvo una imagen distinta. Junto a las lonas, las mesas informativas y las consignas, comenzaron a apilarse bolsas de alimento para perros y gatos.

La iniciativa surgió de docentes de Educación Especial, quienes decidieron aprovechar la presencia permanente del movimiento en el centro de la ciudad para organizar una colecta destinada a albergues y rescatistas independientes que atienden animales en situación de calle. Desde temprana hora comenzaron a llegar algunos donativos.

Hubo quienes aportaron un kilo de croquetas y otros que llevaron costales completos. La meta, explicaron, no era reunir una cantidad específica, sino sumar esfuerzos para apoyar a quienes diariamente se hacen cargo de decenas de animales abandonados.

“Todo ayuda”, comentaron las organizadoras, al señalar que los refugios enfrentan constantemente dificultades para conseguir alimento suficiente para perros y gatos rescatados. La jornada también incluyó actividades para niñas y niños.

Aprovechando que muchos estudiantes permanecen sin clases debido al paro, los docentes organizaron juegos didácticos, dinámicas recreativas y una activación física abierta para las familias que se acercaron a la plaza. Incluso improvisaron un pequeño juego inspirado en el Mundial de Futbol denominado “mete gol”, elaborado con materiales sencillos, con la intención de ofrecer un espacio de convivencia para quienes acudieran al lugar.

Las maestras explicaron que este tipo de actividades buscan mostrar otra cara del movimiento magisterial y mantener el contacto con la ciudadanía mientras continúan las exigencias laborales.

Aunque reconocieron que las negociaciones con autoridades han tenido algunos avances, señalaron que la principal demanda relacionada con la reforma al sistema de pensiones continúa sin resolverse en los términos planteados por el magisterio.

Por ello, afirmaron que las movilizaciones seguirán, pero sin dejar de lado acciones que también puedan beneficiar a la comunidad.

Al finalizar la jornada, todo el alimento recaudado será entregado a asociaciones y personas dedicadas al rescate y cuidado de animales en la capital zacatecana, una labor que, refirieron, depende en gran medida de la solidaridad colectiva.