La Pasión por el Fútbol une a Ciudadanía y Empresarios en la Plazuela de la Caja

La pasión por el fútbol se vive intensamente en la capital zacatecana gracias a las actividades que el Ayuntamiento de Zacatecas ha impulsado en la Plazuela de la Caja, un espacio que durante estas fechas mundialistas se ha transformado en un punto de encuentro para familias, visitantes y aficionados que disfrutan de dinámicas recreativas, espacios fotográficos y actividades diseñadas para fomentar la convivencia social.

A través de un esfuerzo coordinado entre la Dirección General de Turismo Municipal y el Departamento del Deporte, el Gobierno Municipal ha generado una experiencia atractiva que permite a la ciudadanía disfrutar de los espacios públicos mientras se fortalece el ambiente festivo que acompaña uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La Directora General de Turismo Municipal, Berenice Villagrana Leaños, destacó que estas acciones responden a la visión del Presidente Municipal, Miguel Varela Pinedo, de impulsar actividades que beneficien tanto a los habitantes de la capital como a quienes visitan la ciudad durante esta temporada.

“Estamos trabajando de manera coordinada para que las familias puedan disfrutar de espacios seguros y atractivos, promoviendo la convivencia y fortaleciendo la experiencia turística de quienes llegan a Zacatecas”, expresó la funcionaria.

Villagrana Leaños reconoció además la participación de los negocios del Centro Histórico que se han sumado a esta iniciativa mediante la aportación de premios para las dinámicas dirigidas al público, contribuyendo así a enriquecer las actividades y fortalecer la promoción de los establecimientos locales.

La funcionaria señaló que la colaboración entre gobierno e iniciativa privada resulta fundamental para generar beneficios compartidos, impulsar la actividad económica y consolidar al Centro Histórico como un espacio dinámico y lleno de vida.

Asimismo, hizo un llamado a más comercios, restaurantes, cafeterías, hoteles y empresas a integrarse a esta estrategia mediante aportaciones en especie que permitan ampliar los premios y actividades para los asistentes, recibiendo a cambio difusión y presencia dentro de los materiales promocionales.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal de Zacatecas, encabezado por Miguel Varela Pinedo, continúa promoviendo acciones que fortalecen el turismo, el deporte, la convivencia ciudadana y la economía local, consolidando a la capital como una ciudad que celebra los grandes acontecimientos internacionales de la mano de su gente y de sus empresarios.