Presidenta Claudia Sheinbaum Inicia Entrega de 36 mil Tarjetas de Mejoramiento de Vivienda Como Parte del Plan de Justicia Para Trabajadores Agrícolas de San Quintín

“Lo Mejor que Podemos Hacer es Mejorar su Calidad de Vida”

Hoy entregó las primeras 4 mil tarjetas de Bienestar con apoyos de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda. La meta es dar cobertura a todas las familias de San Quintín con casa propia.

⁠⁠El Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín también incluye un nuevo Hospital General, obras de electrificación, abastecimiento de agua potable y recursos para escuelas.

San Quintín, Baja California.- Como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la entrega de 36 mil tarjetas del Bienestar para mejoramiento de vivienda, que se suma a la construcción del nuevo Hospital General, obras de electrificación, abastecimiento de agua potable y entrega de recursos para mejorar infraestructura educativa.

“Eso se llama Plan de Justicia de San Quintín, que ustedes más que nadie saben que las y los jornaleros agrícolas –muchos ya nacieron aquí, muchos vinieron de otros lados y vinieron acá porque a lo mejor no encontraban empleo ahí en donde nacieron, donde vivieron, donde está su familia y han venido para acá– y lo mejor que podemos hacer es mejorar su calidad de vida. Para eso está el gobierno, el gobierno está para dar bienestar, para eso está el Gobierno de México, para eso deben estar los gobiernos. Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México, de eso se trata”, informó.

Detalló que hoy se realizó la entrega de las primeras 4 mil tarjetas para mejoramiento de vivienda, que contarán con un monto de 40 mil pesos para que las familias puedan invertir en reparaciones o ampliaciones de su casa, con la meta de dar cobertura total a las 36 mil familias que tienen casa propia en San Quintín.

Agregó que el Hospital General de San Quintín tendrá capacidad para 80 nuevas camas hospitalarias para brindar atención a todas y todos de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia; mientras que en educación se dieron recursos como parte del programa La Escuela Nuestra y anunció la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Puntualizó que para el abastecimiento de agua potable se van a construir plantas desaladoras con la meta de garantizar el suministro de agua antes de finalizar el sexenio; a lo que se suman obras de electrificación para ampliar la cobertura y un apoyo a niñas y niños de 0 a 4 años que van a tener su propia tarjeta de Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, dio a conocer que la próxima semana se entregarán otras 4 mil tarjetas de Bienestar para mejoramiento de vivienda en beneficio de trabajadores agrícolas de Ensenada; y destacó acciones adicionales como la construcción de vivienda en renta y proyectos de vivienda nueva.

El director general del IMSS y coordinador del Plan de Justicia San Quintín, Zoé Robledo Aburto, detalló que el nuevo Hospital General se va a inaugurar a finales de este año y contará con tomógrafo, mastógrafo y atención para 14 especialidades médicas; mientras que el avance de los CECI es de 18 por ciento; la construcción de la Planta Desaladora de San Quintín inicia en agosto; suman 17 las obras de electrificación realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y concluyó la primera etapa del MegaBachetón y la pavimentación de 200 kilómetros, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, reportó que 36 mil 236 personas en San Quintín reciben alguno de los Programas para el Bienestar con una inversión de 729 millones 525 mil pesos; suman 6 mil 620 consultas del programa Salud Casa por Casa y anunció que este se extenderá a toda la población y no solo a personas adultas mayores y con discapacidad. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agradeció el apoyo de la Jefa del Ejecutivo Federal con este Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín que busca saldar una deuda histórica y que tuvo continuidad en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.