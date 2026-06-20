Serán 700 los Puntos Inteligentes Vecinales que se Instalarán en Zacatecas: Flores Sonduk

Tendrán Vínculo Directo con el C-5 y Gobiernos Municipales

Por Gabriel Rodríguez Piña

Manuel Eduardo Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas (SESESP), informó que a la necesidad de incrementar la vigilancia policiaca en todos los municipios con al menos 500 vigilantes más, la dependencia que coordina suma nuevos esfuerzos, para el caso de apoyar a las comunidades mediante los proyectos Vecinos Vigilantes y los Destacamentos Regionales de Seguridad (Deres).

Flores Sonduk señaló que el pasado martes quedó abierta una convocatoria estatal, relativa al reclutamiento y fortalecimiento municipal de seguridad pública, dirigida a apoyar los esfuerzos que en materia de vigilancia policiaca requieren los 58 municipios del estado.

“Gobierno del Estado de Zacatecas ofrece casi 500 plazas para nuevo ingreso dirigida a los ciudadanos (hombres y mujeres) recién egresados de sus estudios de nivel medio superior o de cualquier clase de licenciatura”.

El funcionario precisó que mediante esas 500 vacantes, “los ciudadanos contarán con elementos policiacos más cerca a sus colonias y calles a partir de las capacitaciones profesionales respectivas y en apego a los derechos humanos, además de estar muy bien equipados.

“Se trata de que todos ellos sirvan a su colonia, sus calles y comunidades mediante la dignificación de sus esfuerzos a partir de salarios mensuales por alrededor de 18 mil pesos y seguros de vida dignos por deceso y con el fin de que sus familias cuenten con certeza económica”.

Por ello pidió a los interesados para que se acerquen a los módulos del SESESP en horarios de 9 de la mañana a 17 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 horas incluidas las siete regiones además de anunciarse en las plazas de todos los municipios, así como en las páginas oficiales.

Puntos Inteligentes Vecinales

De la misma manera, Manuel Flores Sonduk anunció los beneficios de los puntos inteligentes vecinales que sumarán alrededor de 700 en toda la entidad entre todos los municipios participantes, mediante la coordinación de uno de ellos, que se inauguró hace dos semanas en Juan Aldama.

“Con ellos se pretende que los vecinos de la calle cuenten con un vínculo con el gobierno municipal, el C-5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano o Inteligencia) que dará posibilidades de respuestas inmediatas por lo que ese tipo de implementos cuente con el funcionamiento de ciento por ciento de esas mismas 700 cajas”.

Al respecto, Flores Sonduk advirtió que esa propuesta provino de la subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobierno a partir de los apoyos de Rodrigo Reyes, quien ha impulsado dichos planes.

“Al momento, ese proyecto ha funcionado muy bien en los diversos puntos en los que se ha instalado como en el caso de Juan Aldama”.

Sobre las Deres

A lo anterior, añadió los Destacamentos Regionales de Seguridad son puntos fijos de seguridad en áreas que comprenden incidencias delictivas o limítrofes con otras entidades, como en los casos de Mazapil y Palmas Altas y Víboras, Tepetongo, estos dos a inaugurarse antes del próximo informe de gobierno.

“Su finalidad es dar puntos fijos relacionados con controles territoriales de área para mayor control de la seguridad”, dijo el funcionario estatal.

Además “se trabaja a marchas forzadas con el fin de desarrollar todas las propuestas del gobernador en materia de seguridad mediante trabajo institucional entre los tres niveles de gobierno, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, los 50 ayuntamientos y las fiscalías de Zacatecas y General de la República para bajar la percepción de inseguridad”.