Juan Diego Salazar, de Boccia, se Encuentra Compitiendo en la World Cup Challenger que se Celebra en Birmingham

El paratleta aguascalentense Juan Diego Salazar, de boccia, se encuentra compitiendo en la World Cup Challenger que se celebra en Birmingham, Estados Unidos, donde ha clasificado en primer lugar para la segunda ronda tras haber vencido a sus rivales en los primeros tres encuentros.

Esta competencia forma parte del proceso de preparación de la selección nacional que representará a México en el Campeonato Mundial de Boccia a realizarse del 24 de agosto al 4 de septiembre en Seúl, Corea del Sur.

¡Mucho éxito, Juan Diego! Estamos seguros de que seguirás poniendo en alto el nombre de Aguascalientes y de México.