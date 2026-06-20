Obed Martínez Medina y Roy Gamaliel Martínez Medina Participan en el Campamento y Evaluación Para Integrar la Selección Nacional

Los atletas aguascalentenses Obed Martínez Medina y Roy Gamaliel Martínez Medina, actuales campeones nacionales de taekwondo, participan en el Campamento y Evaluación para integrar la Selección Nacional, que se lleva a cabo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. Su objetivo es representar a México en el Campeonato Mundial de Poomsae, que se celebrará en septiembre en Corea del Sur.

Durante esta concentración, ambos atletas serán evaluados frente a los segundos lugares del pasado Selectivo Nacional, realizado en Guadalajara durante el mes de mayo. En este importante proceso estarán acompañados por su entrenador y padre, Juan Alfredo Martínez Andrade.

Obed suma una amplia trayectoria internacional al haber participado en todos los Campeonatos Mundiales desde la categoría cadete, mientras que Roy Gamaliel representó a México en el Campeonato Mundial de Hong Kong 2024, donde conquistó la medalla de plata.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos en este importante proceso rumbo al Mundial!