Tere Jiménez Impulsa Alianza con la Universidad Davis, de California, Para Formar Talento Especializado en Nuevas Tecnologías

Con el objetivo de que las y los jóvenes de Aguascalientes cuenten con una preparación acorde con las exigencias de la economía global y accedan a mejores oportunidades de desarrollo, la gobernadora Tere Jiménez sostuvo una reunión con directivos y profesores del Centro de Electromovilidad de la Universidad de California, Davis, una de las instituciones líderes en investigación e innovación en Estados Unidos.

Durante el encuentro, se dialogó sobre las tendencias mundiales en movilidad, innovación tecnológica y formación de talento especializado, así como de las oportunidades de colaboración académica y de investigación que permitan fortalecer la preparación de estudiantes y docentes en áreas estratégicas para el futuro.

La gobernadora compartió los avances que registra Aguascalientes en materia de educación, electromovilidad y desarrollo industrial, y destacó que en la entidad se impulsan políticas y alianzas entre universidades, centros de investigación e industria para formar perfiles altamente especializados y responder a las necesidades de sectores como la electromovilidad, los semiconductores, la manufactura avanzada, la automatización y la inteligencia artificial.

Subrayó que estas alianzas permiten acercar a las y los jóvenes a las tendencias globales y abrir nuevas oportunidades para su desarrollo profesional, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad y el crecimiento económico del estado.

Tere Jiménez señaló que la colaboración con instituciones de prestigio internacional favorece el intercambio de conocimiento, la investigación y la innovación, elementos clave para preparar a las nuevas generaciones para los retos del futuro.

Con estas acciones, Aguascalientes continúa consolidando una estrategia que vincula educación, innovación y desarrollo económico, con el propósito de que más jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para competir en un entorno global y acceder a mejores oportunidades.