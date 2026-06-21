Afectación por más de 50 mdp en Recaudación, a Casi un mes del Paro del SITTEZ: Macías Silva

Rechaza Sindicato Segunda Propuesta del Gobierno de Monreal

Por Miguel Alvarado Valle

A casi un mes de haber iniciado el paro indefinido, el conflicto magisterial del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas (SITTEZ), se mantiene activo y sin una solución cercana, mientras que se estima que las afectaciones económicas para el Gobierno del Estado ya superan los 50 millones de pesos en recaudación, así lo informó Ernesto Macías Silva, secretario general del sindicato.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el líder sindical explicó que en días recientes Gobierno del Estado presentó una segunda propuesta que contemplaba un incremento al bono ofrecido, sin embargo, esta no fue aceptada por la mayoría de los trabajadores tras ser consultada en asambleas.

Señaló que el rechazo no se centra únicamente en el aspecto económico inmediato, sino en la exigencia de un reconocimiento formal de derechos ya adquiridos, particularmente los derivados de un acuerdo firmado en el pasado mes de diciembre. El dirigente detalló que las movilizaciones continúan sin cambios sustanciales, manteniendo tomas estratégicas en distintos puntos del estado.

Entre ellos mencionó Ciudad Administrativa, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, diversas oficinas recaudatorias movilizacioy el Congreso del Estado de Zacatecas, los cuales sirven como espacios de presión política y administrativa. En cuanto al diálogo con autoridades, Macías Silva indicó que, hasta el momento, no existe una nueva mesa de negociación formal.

Precisó que únicamente se ha informado la postura de las bases al secretario de Gobierno, sin que hasta ahora se haya dado una respuesta concreta. Añadió que tuvo comunicación con Armando Delgadillo Ruvalcaba subsecretario académico de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), quien señaló que buscará hablar con la titular de la dependencia, Gabriela Pinedo Morales, para explorar posibles avances en el corto plazo.

Respecto a la posibilidad de intensificar las acciones, el líder sindical sostuvo que la estrategia actual se mantiene debido a los resultados que ha generado en términos de presión institucional. Finalmente, Macías Silva reconoció que, aunque los trabajadores enfrentan cansancio por la prolongación del conflicto, también existe ánimo y cohesión para sostener el movimiento.