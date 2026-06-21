En Tijuana, Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Tarjetas de la Beca Rita Cetina Para Uniformes y Útiles

La Recibirán Nueve Millones de Estudiantes en Todo el País

A partir de agosto, 291 mil 36 alumnas y alumnos de primaria en Baja California recibirán la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles.

⁠Más de medio millón de alumnos en Baja California tendrán alguna de las becas del Gobierno de México: SEP.

Tijuana, Baja California.- Desde Tijuana, Baja California, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles que recibirán alrededor de 9 millones de niñas y niños estudiantes de primaria en todo el país con el objetivo de que lleguen a la escuela en igualdad de condiciones.

“El día de hoy, ya saben, estamos entregando la tarjeta del Banco del Bienestar, el banco del pueblo de México, para que en agosto reciban el apoyo para útiles y uniformes escolares. Esta beca es para todas y todos los niños de México que van en escuela pública, son 9 millones de niñas y niños en el país, todos que van a escuela pública que reciben este apoyo para útiles y uniformes. Siempre hay gastos cuando uno lleva a los hijos a la escuela, cuando viene la entrada a clases, uniformes, útiles, los zapatos nuevos, todo lo que significa la entrada a clases de un nuevo grado, entonces esta beca es para que todas y todos los niños lleguen lo más parejo a la escuela posible”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación todas y todos los estudiantes cuentan con un apoyo bimestral de la Beca Rita Cetina en secundaria y posteriormente en preparatoria con la Beca Benito Juárez. Agregó que su gobierno avanza en el otorgamiento de la Beca Gertrudis Bocanegra para alcanzar cobertura total en beneficio de las y los alumnos de Educación Superior.

Además, reflexionó con madres y padres de familia sobre los beneficios de reducir el uso de las pantallas y regresar a los juegos tradicionales en las escuelas públicas de todo el país. Asimismo, les recordó a las niñas y niños que México es una nación maravillosa y por ello las y los mexicanos tienen cuatro amores: el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que con la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles, serán más de medio millón los estudiantes de Baja California que reciban alguna de las becas del Gobierno de México e invitó a madres y padres de familia para que sus hijas e hijos se sumen al programa Vive saludable, vive feliz que ofrece orientación nutricional, servicio dental y lentes gratuitos.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que actualmente son 292 mil 392 las y los estudiantes con beca en Baja California, y se sumarán, a partir de agosto, 291 mil 36 alumnas y alumnos de primaria con esta Beca Rita Cetina para uniformes y útiles.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agregó que solo en secundaria son más de 34 mil beneficiarios de la Beca Rita Cetina y agradeció a la mandataria por extender este apoyo a las y los estudiantes de primaria para garantizar que toda la educación básica cuente con un apoyo económico.

La alumna beneficiaria, Kimberli Yissel Soto García, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por esta beca que le permitirá cumplir sus sueños y además apoya a sus papás a cubrir los gastos de su educación.