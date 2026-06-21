“Halagadora”, Esta Temporada Veraniega Para el Turismo en Zacatecas: Barragán

Contrario a la Opinión de Comerciantes, Asegura que hay “Buenos Augurios”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Para Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo (Secturz), la actual temporada veraniega ya es exitosa, “halagadora”, la llamó hace poco (sin precisar cifras de visitantes o cuartos reservados al momento), pese a las críticas que algunos comerciantes le han referido, en el sentido de que a escasos días de iniciada la temporada, “no tienen ventas”.

Barragán Ocampo señaló lo anterior al decir “que se trata de una temporada de buenos augurios a causa de la llegada de algunos vuelos llenos de migrantes desde Estados Unidos”.

Advirtió que el vuelo procedente de Guadalajara, llega “con muy buena ocupación ya que se trata de un avión grande con un total de 180 asientos, mientras que los demás han salido así por el estilo, desde otros puntos de la geografía nacional, al venir por igual, con muy buena ocupación”.

Detalló, no obstante que los vuelos procedentes de Guadalajara fueron abiertos a la navegación aérea comercial desde el pasado 2 de junio, con el fin de que muchas personas llegaran a la capital zacatecana para disfrutar aquí algunos de los juegos de futbol por la copa mundial de la FIFA.

“Muchos debieron decirse que llegaban desde Estados Unidos al contar con la conexión desde Guadalajara, que es también una de las sedes y que curiosamente es proceutilizada por muchos migrantes, como la gente que viene desde Atlanta, Nueva York u otras ciudades de la Unión Americana que no cuentan con vuelos directos hasta Zacatecas”.

Es claro que desde allá “se tienen muchas alternativas para vacacionar aquí, pero esta que se les ofrece mediante ese vuelo es muy cómoda y ya la están usando mediante tres viajes por semana, que si sigue buen curso en lo que resta del verano, es posible que la línea abra más vuelos”.

Dijo que, además, hay un vuelo de Zacatecas a Nueva York a las 22 horas todos los días. Indicó también que “en este momento, los hoteles de la capital tienen muy buena ocupación (de lo cual tampoco brindó cifras) sobre todo por los que vienen al verano con la realización de tres grandes congresos, de modo que la semana pasada había aquí cuando menos cinco mil turistas”.

Además, muchos paisanos vuelven durante esta temporada a Zacatecas para pasar aquí sus vacaciones, “lo que se agradece”.

Contrario a ello, hay algunos comerciantes del centro histórico, quienes mencionaron que habría una sensible reducción en la cifra de visitantes a la capital del estado de cuando menos 80 por ciento, comparativamente hablando en relación con años pasados, lo que les reporta pérdidas.