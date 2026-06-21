Nueve Niñas y Niños Zacatecanos Tomarán Cursos en la Universidad de Harvard: HMR

“Queremos Llevarlos al más Alto Nivel Académico y Competitivo”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Hamurabi Gamboa Rosales, director general de Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) afirmó que la nuestra es una tierra pródiga en el sembradío de niños y niñas genio en lo que se refiere a sus habilidades para la comprensión y el manejo de las matemáticas por lo que nueve de ellos irán este año a realizar cursos de preparación en la Universidad de Harvard.

Gamboa Rosales precisó que desde el pasado 2021, Cozcyt ha estado trabajando con la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), frente a la cual, Zacatecas “ha obtenido varios buenos resultados en todo el país y fuera de nuestro país, sin olvidar las competencias en Singapur y China”.

En 2026 se trabaja con la finalidad de que al menos nueve niños y niñas zacatecanos de distintas procedencias y niveles socioeconómicos tomen diversos cursos en la Universidad de Harvard, concretamente en el Harvard-MIT Program in Health Sciences and Technology (Programa de la Universidad de Harvard en salud, ciencias y tecnología).

Por el momento, se trabaja en lo que se refiere a la concreción de sus visados y los procesos migratorios “por lo que queremos llevarlos al más alto nivel académico y competitivo que ellos se merecen”.

Gamboa Rosales dijo que los pequeños de Zacatecas recibirán capacitación y entrenamiento en las áreas de robótica, matemáticas puras y la aplicación de algoritmos a los avances en Inteligencia Artificial, procesamiento de señales y otros.

“Nos interesa que ellos vivan la experiencia de estar en esas universidades, donde recibirán clases en inglés de algunos de los mejores investigadores en esas instituciones de educación superior con el fin de que incrementen su talento”.

Los pequeños fueron elegidos a partir de una convocatoria que en su momento fue lanzada por la ANPM, luego de lo cual fueron sometidos a diversos exámenes de comprobación de conocimientos en el área de las matemáticas, además de que se les ha capacitado todos los fines de semana con profesores de alto nivel en la enseñanza de la ciencia.

“De principio ingresan muchos, pero conforme pasan sus exámenes, ellos mismos se van autofiltrando a partir de la creciente dificultad de esos mismos exámenes para los casos de complejas definiciones de álgebra lineal y matemática pura del cálculo, de lo cual surgieron esos nueve niños con los promedios más altos en los procedimientos dentro de un universo de concursantes de centenares a nivel nacional”.

Las edades de todos ellos son de nueve a 11 años y “queremos premiarlos con ese viaje, para que una vez que tengan la visa, procedamos a enviarlos”, señaló feliz Gamboa Rosales, consciente de la importancia que tiene conservar y acrecentar ese tipo de talentos en nuestra tierra.