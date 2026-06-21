Protección Civil Estatal Refuerza Acciones Preventivas Ante Temporada de Lluvias

Este fin de Semana se Esperan Precipitaciones Intensas

Por Miguel Alvarado Valle

La Coordinación Estatal de Protección Civil ha reforzado las acciones preventivas y de atención durante la actual temporada de lluvias, con trabajos anticipados de desazolve y recorridos de vigilancia.

El coordinador estatal, Jorge Luis Gallardo Álvarez, informó que desde antes de que comenzaran las precipitaciones se emprendieron labores en los puntos identificados como de mayor riesgo, con el objetivo de reducir afectaciones a la población.

Asimismo, destacó la coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno, así como con los 58 ayuntamientos y las unidades municipales de Protección Civil, lo que ha permitido dar una respuesta oportuna a los incidentes registrados durante los últimos días.

Entre las áreas que han requerido mayor atención de la zona conurbada Guadalupe- Zacatecas se encuentran las colonias El Dorado, la calle San Marcos, Cinco Señores, Villas de Guadalupe y Villas de Nápoles, además de la zona del puente Santa Rita.

En estos sitios se realizaron recorridos de supervisión y atención debido a los encharcamientos generados por las lluvias recientes.

Gallardo Álvarez señaló que, además de los encharcamientos, se han atendido otros incidentes relacionados con las lluvias, entre ellos la caída de árboles y el desgajamiento de taludes en zonas previamente identificadas como vulnerables.

Mencionó que se realizaron trabajos de limpieza y retiro de obstáculos en vialidades como Tránsito Pesado, Calzada Solidaridad y la Vialidad Manuel Felguerez, donde las condiciones climáticas provocaron afectaciones menores que requirieron la intervención de las corporaciones de emergencia.

Finalmente, el titular de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública, ya que los desechos son arrastrados por la lluvia hacia coladeras y registros, provocando taponamientos que derivan en encharcamientos e incluso inundaciones.

Además, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que para el fin de semana se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes y chubascos, por lo que la dependencia continuará emitiendo recomendaciones preventivas a través de sus canales oficiales.