Tras Casi Seis Años de Encierro, Absuelven a Sandra Arana Aguilar

Pruebas en su Contra se Obtuvieron con Tortura, Confirma Tribunal

Por Nallely de León Montellano \ Fotos: Cortesía

Después de permanecer casi seis años privada de la libertad, Sandra Arana Aguilar obtuvo una sentencia absolutoria por parte del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Zacatecas, que determinó excluir del proceso las principales pruebas utilizadas en su contra al considerar que fueron obtenidas mediante actos de tortura y tortura sexual.

La resolución, emitida este 19 de junio, concluyó que durante su detención se cometieron múltiples violaciones a sus derechos humanos, entre ellas afectaciones a su libertad e integridad personal, situación que contaminó la obtención de evidencia utilizada posteriormente por las autoridades investigadoras.

Sandra Arana, médica cirujana originaria de Tlaxcala, fue detenida en agosto de 2020 y posteriormente trasladada a Zacatecas, donde permaneció recluida en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas bajo una acusación por secuestro agravado.

De acuerdo con la información difundida por su defensa y organizaciones que han acompañado el caso, permaneció dos mil 120 días privada de la libertad sin que existiera una sentencia condenatoria en su contra.

Durante el juicio oral, la defensa sostuvo que las pruebas centrales utilizadas por la Fiscalía derivaban de una detención arbitraria y de actos de tortura documentados mediante peritajes especializados y resoluciones de organismos de derechos humanos.

El tribunal determinó que dichas pruebas fueron obtenidas de manera ilícita, por lo que no podían ser valoradas dentro del proceso penal. La resolución también establece que la obtención irregular de esos elementos afectó la validez de otras evidencias presentadas durante el juicio.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la resolución es que algunas de las pruebas que fueron descartadas por el tribunal también habrían sido utilizadas en otros procesos iniciados contra Sandra Arana.

Por ello, la defensa considera que este fallo podría influir en las causas penales que aún siguen en curso. No obstante, el proceso judicial aún no concluye.

La defensa informó que existe otra causa penal pendiente que será revisada el próximo 25 de junio por un juzgado de control en Zacatecas, instancia que deberá analizar los alcances de la resolución emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Durante casi seis años, familiares, abogados y organizaciones civiles acompañaron el caso de Sandra Arana al considerar que existían irregularidades desde su detención.

La resolución emitida por el tribunal da un nuevo giro a un proceso que durante años estuvo marcado por señalamientos de tortura y violaciones a derechos humanos.

Aunque obtuvo una sentencia absolutoria en este proceso, Sandra Arana aún enfrenta otra causa penal cuyo futuro jurídico comenzará a definirse en la audiencia programada para el próximo 25 de junio.