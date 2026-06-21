Con más Patrullas se Fortalece la Seguridad en los Municipios

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, entregó nuevas patrullas a los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, Tepezalá, Cosío, El Llano, Calvillo, Asientos y San José de Gracia.

Martínez Romo informó que las unidades se incorporarán de manera inmediata a las labores de vigilancia, prevención del delito y atención de reportes, lo que permitirá reforzar la presencia policial en las comunidades y brindar atención más rápida y eficiente a la ciudadanía.

El secretario de Seguridad destacó que este nuevo equipamiento fortalecerá los recorridos de seguridad y ampliará la capacidad operativa de las corporaciones municipales, contribuyendo a preservar la paz y la tranquilidad que caracterizan a Aguascalientes.

Señaló que estas acciones forman parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, impulsado por la gobernadora Tere Jiménez, mediante el cual se fortalece la coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para dotar a las corporaciones de mejores herramientas, tecnología y equipo.

“Siguiendo la visión de la gobernadora Tere Jiménez, mantenemos una coordinación permanente con los municipios para fortalecer la seguridad pública. Estas patrullas permitirán mejorar la capacidad de respuesta y ofrecer un mejor servicio a la población”, expresó.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado trabaja de manera coordinada con los gobiernos municipales para consolidar estrategias de vigilancia, fortalecer la capacitación policial y proporcionar el equipo necesario para que las corporaciones desempeñen sus funciones con mayor eficacia y cercanía con la ciudadanía.