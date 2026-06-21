Entregan Apoyos Para Impulsar el Emprendimiento en Familias de Aguascalientes

Más oportunidades llegan a las familias que desean emprender un negocio y salir adelante. A través de la Secretaría de Desarrollo Social, se entregaron apoyos a personas de Asientos y Tepezalá; estas herramientas contribuirán al fortalecimiento de las actividades económicas y al desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Al respecto, Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social, informó que en lo que va de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, se han beneficiado a más de 5 mil personas de la entidad con apoyos como máquinas de coser, triciclos, kits de estética, kits de barbería, kits de uñas, sillones para estética, carritos para venta de comida, planchas, parrillas, kits de papelería, vaporeras y mesas de dulces, entre otros.

Indicó que las personas que recibieron estos insumos participaron previamente en una capacitación en administración y ventas, la cual les permitió fortalecer sus habilidades para emprender su propio negocio.

Cabe destacar que este programa se implementa en todos los municipios, con especial atención a las personas en situación vulnerable que buscan salir adelante y mejorar su calidad de vida.

Las personas interesadas en acceder a este equipamiento para emprender pueden comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensiones 4241 y 4226, o visitar las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicadas en Bulevar José María Chávez No. 3202, Ciudad Industrial.