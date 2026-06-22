Anuncia José Narro Informe y Licencia en el Congreso

Se Registrará Como Precandidato a la Gubernatura

Por Gabriel Rodríguez Piña

Durante su conferencia dominical, el diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, convocó a su segundo informe de actividades legislativas a realizarse este lunes y señaló que un día después abandonará su curul en San Lázaro, con el fin de registrarse a la precandidatura de cara a la sucesión gubernamental de Zacatecas para el año 2027.

Narro Céspedes envió además un caluroso y fraternal saludo a todos los papás de Zacatecas con motivo del Día del Padre y luego dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum es un personaje “a la altura y la visión que México requiere en este momento”.

El diputado morenista indicó además que la jornada del domingo era especial, porque estaba dedicada a todos aquellos que aman a sus hijos al dedicarles tiempo y esfuerzos, “porque los apoyan, les enseñan, los ayudan y los aman por lo que felicito a todos los papás y a todas las mamás que son también papás”.

Asimismo, aludió al hecho de que “en Zacatecas, también podría haber mucha desobligación paterna, pero que siempre habrá mujeres que desempeñan ambas posturas en vista de que para formar la personalidad de un niño, éste requiere el acompañamiento de ambos y, sin duda, los valores masculinos se los da el padre.

“Sin embargo, cuando se carece de esa figura, son las madres quienes logran sacar adelante ese hecho”.

En ese sentido, dijo que sin duda debe haber “una formación integral completa en la que se incluya el papá porque cuando éste falta, alguien debe suplirlo y desarrollar ese papel”.

Informe Legislativo

En la misma medida, expresó que este lunes dará su segundo informe de tareas legislativas en céntrico hotel capitalino, “por lo que todavía durante estas horas seguimos siendo diputados y hasta el próximo martes lo haremos, de modo tal que en la Comisión permanente del congreso federal se abordarán las licencias de quienes abandonamos el cargo”.

Sobre su segundo informe como diputado federal, expresó que en este quedarán implícitas las labores realizadas para acompañar al segundo piso de la 4T, con el fin de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ella es una presidenta valiosa, honesta y que ha sabido defender con dignidad y orgullo a nuestro país; lucha todos los días y todo el día, porque su pensamiento está en sacar adelante a México porque se trata de una gran mujer por su defensa de los valores internacionalistas de México como parte de la doctrina Estrada”.