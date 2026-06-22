El Alcalde Miguel Varela Pinedo: Promesas Incumplidas, Servicios Deficientes y Opacidad

“Mi Ciudad Está muy Sucia”, Resume una Zacatecana

Por Gabriel Rodríguez Piña

A casi dos años de su acceso al poder, el alcalde Miguel Varela está en penumbras; vecinos y activistas se quejan del maltrato evidente en la ciudad, la destrucción de la misma, la suciedad evidente en calles y callejones, el crecimiento del ambulantaje, la nula creación de oportunidades para el desarrollo de fuentes de empleo y la baja actividad económica dentro de la localidad capitalina.

Fue por ello que Página 24 salió a la calle a entrevistar a miembros de la sociedad civil, incluidos integrantes de diversas organizaciones sociales, quienes expresaron de manera abierta su opinión sobre el alcalde que pretendería gobernar al estado a partir de 2027 en medio de sucesivas confrontaciones que él mismo sostiene con integrantes del gobierno estatal, a quienes acusa de manera constante de azuzarlo, de confrontarlo.

El activista urbano Gerardo Mata, considera que los principales conflictos varelistas son, ante todo, “con el manejo de recursos públicos por la forma en que Varela Pinedo argumenta administrarlos”.

Mata considera que, en el caso de la obra pública, hay tres fuentes para obtener fondos, una de los cuales son los recursos propios que administra el municipio y que surgen de su recaudación fiscal directa por medio del cobro del impuesto predial.

“Es una cantidad menor, pero una parte de ese recurso se destina a sus gastos mientras que hay otra parte de recurso excedente que entrega gobierno del estado a los municipios, que surge a partir de la regularización de vehículos y que va a dar a esos municipios”.

La otra es el Faismun (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mu nicipal y de las Demarcaciones Territoriales) que es un recurso federal que entrega de manera directa el gobierno federal a los municipios, fondo que puede incluso darse a “pari passu” por parte del gobierno del estado pero “resulta que en el caso de los años 2025 y 2026 no se ejerció este ‘pari passu’ sino que Miguel Varela habría ejercido el gasto de manera directa e incluso en escaso porcentaje”.

Lo anterior, añadió Mata, se explica porque en 2024 el gobierno de Jorge Miranda, durante su última asignación en ese aspecto tuvo un gasto por 39 millones de pesos en ese rubro pero, en 2025, Miguel Varela solamente ejerció 18 mdp sin “pari passu”, dirigidos a obras que constan en tres acuerdos diferentes de cabildo sin que hubiera un “ejercicio real de tales fondos”.

Varela Pinedo ejerció ese recurso del Faismun en Colinas del Padre, aun cuando las reglas indican que debía ejercerse en zonas de alta marginalidad y “Colinas del Padre no es de alta marginalidad pese a lo cual hay una obra concreta en existencia a la vista de todos en esa localidad, que es un enclave de clase media con influencia directa del Partido Acción Nacional (PAN), el instituto político de donde surgió el alcalde”.

Ante ello, Mata indicó que se necesita una auditoría por parte de la Federación y del estado para verificar la forma en que se ejerció el recurso y su asignación, así como lo que se dijo que era el “fin ejecutable”.

Mata añade que hace poco se habría autorizado además un gasto por 104 millones de pesos destinados a rentar 62 vehículos sin la suficiencia presupuestal y la debida autorización del Ayuntamiento capitalino, iniciativa que fue sometida a punto de acuerdo a propuesta de la diputada morenista Ruth Calderón Babún, con el fin de que se la analizara y en su caso se sancionara.

“Es decir, al momento, no se sabe cuál es el criterio de aprobación para poder ejercer el dinero, lo que genera una serie de problemas al interior de la tesorería para realizar comprobaciones, pues la tesorería municipal tiene además gastos excesivos como en los casos de la compra de bolsos, pelotas y utilitarios que no se justifican para el ejercicio cotidiano del Ayuntamiento, que no sea tapar los huecos que va dejando el ejercicio irregular del dinero que se dirige a otros rubros”.

Explica que tal es el caso de la cafetería que existe hace años en presidencia, que pasó por una serie sucesiva de arreglos como cuando Miguel Alonso Reyes fue alcalde en 2001 y que se adaptó; posteriormente, con Judith Guerrero se le habilitó como ludoteca, a la par que Ulises Mejía también procedió a remodelarla, pero en la administración de Miguel Varela ese edificio se ha inaugurado por lo menos tres veces, pero con diversas irregularidades en su concesión.

“Otra de las cosas que tiene al alcalde es que miente mucho pues cuando ocurrió el accidente de la trabajadora que cayó del segundo piso por una ventana rota, él dijo que ese vidrio estaba roto desde el pasado 8 de marzo de 2025 cuando, por causas del 8M, se rompieron diversos cristales de la presidencia municipal capitalina.

“Pero eso no es cierto, sino que el vidrio llevaba al menos tres meses atrás que se había quebrado, luego de lo cual se le cubrió con una persiana y ese descuido fue lo que ocasionó el accidente, lo mismo que ocurrió cuando compró leche en Aguascalientes sin el correspondiente permiso para su venta a bajo precio en Zacatecas, pero sin que se supiera el origen del recurso y las reglas de operación y el destino de dinero”.

El quejoso añadió que, como ese, todos los programas del Ayuntamiento funcionan por igual, debido a que no hay indicadores y no hay criterios reales sobre los hechos por lo que ese tipo de actos atañen de manera directa a la irregularidad.

Además, el alcalde, ha incumplido con “una serie sucesiva de hechos que él mismo se comprometió a desarrollar pero que nunca realizó de modo concreto, como en el caso de introducir la Tarjeta Rosa y otros más”.

A todo ello, destacó que lo más notable de esos incumplimientos son sus notorias ausencias, sobre todo los fines de semana, donde él mismo aparece subrepticiamente en otro punto de la geografía estatal o nacional.

“Lo anterior, mientras la ciudad se halla en estado de abandono y deterioro constantes, de manera probada”, sentenció.

Otros Datos

Hace poco, Mata solicitó información con el fin de saber lo que ocurre con los cuatro programas esenciales de esta administración municipal, para el caso de Zacatecas más limpio que nunca, baños portátiles de fin de semana, bache resuelto y leche económica.

El investigador sobre la historia reciente del municipio, detalló que los datos son opacos “a causa de que el Ayuntamiento no entregó información fidedigna respecto de todos ellos”.

Para el caso de Zacatecas más limpio que nunca, precisó que solamente se cuenta con 16 vehículos rentados (como obra en documentos) y un total de 60 trabajadores que atienden a una ciudad con una población media de 160 mil habitantes, lo que es insuficiente, habría añadido hace poco.

Sobre ellos pesa, también, “el hecho de que no tienen un solo indicador de ese mis mo proyecto, Zacatecas más limpio que nunca, sino que lo operan sobre la marcha con resultados obvios ya que la capital tiene basura tirada en cualquier parte, porque esas cantidades físicas y humanas son insuficientes para atender toda la ciudad.

“Además, me respondieron que dicho programa no tiene un presupuesto asignado, lo que habla de la manera en que el proyecto estaría operando, encima de lo cual no cuenta con una autorización correspondiente del cabildo, no brinda resultados tangibles, pero –en la misma medida– no posee reglas de operación, cuando ese proyecto debería ser uno de los más cercanos con la ciudadanía y las reglas de operación deberían estar dirigidas a los horarios, márgenes de recorrido y sanciones”.

¿Quién Gobierna?

Quienes se le fueron a la yugular al alcalde capitalino fueron los propios habitantes de la ciudad, entrevistados en distintos puntos, los que argumentaron que Varela Pinedo tiene convertido a Zacatecas en una pocilga y ellos mismos lo explicaron: las calles están sucias, llenas de pegostes, no las barren, no las limpian, no las lavan, hecho que, indicaron algunos, ocurre en plazas, plazuelas, jardineras y todo tipo de rincones.

Uno de ellos dijo: todavía el alcalde anterior, Jorge Miranda, “hacía la piña de mandar camiones repletos de enseres de limpieza para embellecer a la ciudad, pero a éste le vale nuestra ciudad”, lamentó.

Una señora refirió estar consternada porque en la capital, se quejó, no existe la vigilancia adecuada, “hace unos momentos que esperábamos el autobús había un fulano dentro de su auto masturbándose con los pantalones abajo, lo que hace que nuestras jovencitas atraviesen por muchos peligros”.

Este alcalde “no existe”, añadió; porque hasta donde se puede ver y juzgar, en Zacatecas capital no hay empleo para nadie que no sea para sus elegidos.

“Nosotros le hemos pedido a Miguel que se mejore, le hemos dicho que trabaje por el bien de quienes habitamos esta ciudad; yo le pedí un trabajo y solamente me lo prometió, pero debió dolerle mucho el no dármelo por lo que aquí en Zacatecas estamos mal desde la cabeza que es el gobierno. Deseo que Varela ojalá se ponga las pilas y ojalá desquite lo que cobra, lo que gana”.

Una vecina más, refirió que a la capital le urge mayor seguridad para “no tener pendiente de nuestros hijos cuando salen y creo que al gobierno de la ciudad en realidad le hacen falta valores humanos”.

“Espero que administre bien los dineros, pero creo que, al menos en ese aspecto, se están haciendo bien las cosas”, admitió.

Un hombre de alrededor de 40 años lamentó la enorme suciedad que cubre a la ciudad de Zacatecas; “le pido al alcalde que fomente el empleo que tanta falta nos hace aquí pero además de pedirle que ponga atención en la inseguridad que nos carcome”.

Una entrevistada más refirió que: “mi ciudad está muy sucia además de que sufro porque temo que a mis hijas me las vayan a quitar y no creo que la ciudad marche bien porque al menos la vista que damos a vecinos y turistas es mala”.

Otra más añadió que en muchas colonias prevalece el robo; “son muchas las colonias de los alrededores donde se meten a robar, no se recoge bien la basura que está por todos lados, pero en esa presidencia van y vienen muchos sin hacer nada; además, aquí no hay desarrollo económico para nuestros hijos”.

Otro personaje más indicó que: “me decepciona vivir aquí” y la dama que le acompañaba le recordó al alcalde que “vivimos en un patrimonio cultural de la humanidad, sello que estamos perdiendo, la ciudad está llena de vagos, es insufrible pasear por esta ciudad cultural, que es algo que el gobierno no quiere ver”, citó.

Sin Proyecto Económico

Manuel Castillo Romero, director de Desarrollo Económico indicó que el municipio de Zacatecas apenas estaría trazando proyectos para atracción de inversiones y generación de empleos y adelantó que los días 14, 15 y 16 de agosto se va a realizar el festival de ciudades hermanas en la capital del estado, en donde se contaría con la visita del alcalde de El Paso, Texas, además de que vendrán embajadores de distintas regiones del mundo y se formalizarán diversas mesas de trabajo para el tema de buscar que los productores zacatecanos comercialicen en la frontera.

Ademas, dijo que “habrá convocatorias con las cámaras empresariales como Canancintra y Canacozac para que haya una mesa de negociación”, pero adelantó que en Zacatecas, los pequeños empresarios todavía no reúnen una serie de requisitos no cubiertos al momento, como el desarrollo eficiente de la comida envasada, “porque aún les falta impulso a ciertos requisitos como la tabla nutrimental y los certificados de inocuidad, por lo que será difícil avanzar en ese aspecto”.

Castillo refirió, a pesar de ello, que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, promovido por el Ayuntamiento, lleva contabilizados al momento 190 empleos que, admitió, son de bajo impacto.

“Eso significa que se trata de miniempresas con menos de 100 metros cuadrados de superficie, no dedicadas a la venta de alcohol, en las que los jóvenes capitalinos pueden emplearse”.

Destacó que entre este año y el siguiente se tiene planeada la construcción de mil 200 viviendas, como fue afirmado por la presidente Claudia Sheinbaum en su momento.

Lo anterior significa que el Ayuntamiento capitalino se sobrepone a los proyectos de la Federación sin propuestas propias para el desarrollo de la capacidad local requerida y con ello generar fuentes de empleo.

“Eso significa que viene a la demarcación capitalina el desarrollo de una cascada de inversiones en materia constructora, que influirá sin duda en el desarrollo económico de la localidad sin omitir que dos mil más será desarrolladas por empresas privadas, como parte de otro proyecto”, añadió Castillo Romero.

“Que nos Diga qué ha Hecho”

La líder de comerciantes en el centro de la ciudad, Lourdes Velasco Gómez detalló: “Nosotros apoyamos a Miguel Varela pensando en que las cosas iban a cambiar, pero no sabíamos que luego sucedieran así; él ha hecho las cosas muy mal en Zacatecas, a causa de que el ambulantaje creció cuando menos dos mil por ciento de su llegada para acá”, precisó.

“Nunca tuvo palabra, nunca tuvo seriedad, a pesar de lo cual se firmaron actas que nunca se cumplieron y de que tuvimos mucho diálogo con él, pero creo que se trató de tardes y noches perdidas con todo su gabinete para que al final no cumpliera con nada”.

Al ser más precisa detalló que se trata de un alcalde que ni siquiera puede tener las calles limpias o bien mantener los edificios históricos en buenas condiciones y en el caso de que se frenara la construcción del segundo piso, “él no movió un solo dedo sino que fue Ciudadanía Participativa (CP) la que actuó unida a los sectores sociales que iban con ellos, pero en realidad no hay nada que aplaudirle al señor Varela, nada”.

En la misma medida, la ciudad de Zacatecas sigue en picada no sólo en crecimiento y desarrollo económico sino que, en la misma medida, Varela Pinedo se atiene a la limpieza que en fachadas de edificios históricos realiza gobierno del estado, lo cual sería una obligación del propio Ayuntamiento.

Otras voces opinaron que, además, Varela es un sujeto que se regodea en el desconocimiento de la historia, la cultura, las tradiciones y la belleza arquitectónica de la ciudad, con todo lo que ello implica en ese tipo de hechos, “no le queremos llamar desconocedor de esas materias, pero en realidad, para gobernarla, Zacatecas requiere ser amada, pero en los hechos, este presidente es igual que los otros”, concluyó señalando un entrevistado más.