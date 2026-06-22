ISSSTE Zacatecas Avanza en el Pago de Adeudos a Personal Suplente: SEG

Sólo Falta Cubrir Entre dos y Tres Quincenas Pendientes, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

Tras el conflicto generado por la falta de pago a trabajadores suplentes del ISSSTE en Zacatecas, el subdelegado administrativo de la representación estatal, Salvador Estrada González, informó que la institución ha logrado avanzar en la regularización de los adeudos mediante acuerdos alcanzados con los inconformes y diversas gestiones presupuestales.

Aunque reconoció que aún existen pagos pendientes, aseguró que la mayoría de las quincenas atrasadas ya han sido cubiertas y que se trabaja para liquidar el resto durante junio y julio.

Recordó que, derivado de la movilización realizada por el personal suplente el pasado 8 de mayo, autoridades y trabajadores sostuvieron una reunión en la que se establecieron compromisos para atender la problemática.

Estrada González explicó que, tras dichos acuerdos, se realizaron adecuaciones presupuestales y se gestionaron adelantos de calendario financiero que permitieron disponer de recursos para comenzar a cubrir los pagos atrasados.

Precisó que actualmente sólo restan entre dos y tres quincenas pendientes, las cuales serán solventados en los próximos meses con el objetivo de poner al corriente las obligaciones con el personal suplente.

El funcionario señaló que, una vez regularizada la situación, será necesario ajustar las contrataciones al presupuesto disponible para evitar que vuelva a generarse un rezago en los pagos.

No obstante, reconoció que, en caso de requerirse una mayor cantidad de suplencias por las necesidades operativas del instituto, será indispensable gestionar recursos extraordinarios que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales.

Respecto al número de trabajadores involucrados, explicó que la bolsa de trabajo del ISSSTE en Zacatecas está integrada por alrededor de mil 500 personas, aunque la cantidad de suplentes contratados varía considerablemente de una quincena a otra.

Detalló que en algunos periodos pueden ser requeridos entre 200 y 400 trabajadores, mientras que en otros la cifra disminuye, dependiendo de las necesidades de cobertura en las distintas áreas y servicios de la institución.

Finalmente, destacó que pese a las inconformidades, los empleados han continuado prestando sus servicios de manera profesional mientras esperan que el proceso concluya y la situación quede completamente normalizada en las próximas semanas.