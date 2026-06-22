Mantener la Unidad, el Principal Reto Para Morena Rumbo al 2027: Medina

Partido Cuenta con Perfiles Competitivos, Resalta

Por Miguel Alvarado Valle

Ante el inicio de las definiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027, José Luis “El Oso” Medina Lizalde consideró legítimas las aspiraciones del diputado federal Ulises Mejía Haro para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas y afirmó que el partido cuenta con varios perfiles competitivos para contender por el cargo.

En entrevista, el exdirigente morenista señaló que la intención de Mejía Haro de participar en el proceso interno forma parte de la dinámica natural del movimiento y destacó que Morena dispone de una amplia oferta de cuadros políticos con posibilidades de representar al partido en la próxima elección.

Medina Lizalde mencionó que, además de Ulises Mejía Haro, existen otros actores que han expresado o podrían expresar interés en la candidatura, entre ellos el senador José Narro Céspedes, Alfonso Ramírez Cuéllar y Verónica Díaz Robles. En ese sentido, sostuvo que todas las aspiraciones deben ser respetadas siempre que se desarrollen dentro de los cauces institucionales y de las reglas partidistas.

Al ser cuestionado sobre el perfil que requiere Zacatecas para los próximos años, evitó pronunciarse a favor de una persona en particular y enfatizó que el principal reto para Morena será mantener la unidad interna.

Consideró que la Cuarta Transformación conserva amplias posibilidades de mantener el respaldo ciudadano en la entidad, siempre y cuando prevalezca la madurez política entre los distintos grupos que integran el movimiento.

Por ello, hizo un llamado a militantes y simpatizantes a respaldar a quien resulte ganador del proceso interno de selección de candidaturas y señaló que, una vez concluida la competencia interna, será necesario cerrar filas en torno al perfil elegido para fortalecer al partido de cara a la elección.

Al ser cuestionado sobre el desempeño que ha tenido Morena en la actualidad, Medina Lizalde expresó una opinión favorable sobre la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel Reyes Consideró que la presidenta del partido ha realizado un trabajo positivo y destacó particularmente los esfuerzos por recuperar el contacto directo con la ciudadanía, una característica que identificó como parte de la esencia del movimiento.

Finalmente, reconoció la existencia de diversas corrientes y puntos de vista al interior de Morena, aunque afirmó que estas diferencias forman parte de la dinámica propia de una fuerza política amplia.