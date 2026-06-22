Presidenta Sheinbaum Inaugura Central Ciclo Combinado de la CFE En Mexicali

Producción de Energía Tiene que Garantizar la Soberanía Nacional

La nueva Central Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali aportará 653 MW para alcanzar la meta de 32 mil MW al final del sexenio para todo el país.

⁠La Jefa del Ejecutivo Federal extendió una felicitación a los trabajadores de CFE por el Día del Padre.

Mexicali, Baja California.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Central Ciclo Combinado “González Ortega” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Mexicali, Baja California, que aportará 653 Megawatts (MW) al Sistema Eléctrico Nacional para alcanzar la meta de 32 mil MW nuevos en este sexenio con la visión de que la producción de energía cumpla con tres características fundamentales: garantizar la soberanía nacional, la sustentabilidad y la justicia social.

“Esta visión de que la producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: la primera es garantizar soberanía nacional; la segunda, es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad; y la tercera, es justicia social. Las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal también anunció la renovación de 4 mil postes para fortalecer el sistema de distribución de energía en Baja California y disminuir las interrupciones del servicio.

“El que haya una planta de generación tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas que están en esta zona como para las personas. Y ahora, me da mucho gusto porque Emilia ya informó que se va a fortalecer todo el sistema de distribución de Mexicali, de distribución de energía eléctrica, ¿Cuántos postes son? 4 mil postes nuevos porque aquí todavía hay postes de madera, entonces se van a sustituir prácticamente todos los postes, lo que va a permitir disminuir las interrupciones. Entonces es un gran día para Baja California y un extraordinario día, particularmente, para Mexicali la puesta en marcha de esta Central”, agregó.

Puntualizó que de los 32 mil MW que busca incorporar al cierre de su administración, 22 mil MW serán de energías renovables; además de elevar de 54 a 60 por ciento la generación de energía eléctrica a cargo de CFE.

La Presidenta destacó que al inicio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación se realizaron cambios constitucionales para devolver a la CFE la condición de Empresa Pública del Estado y garantizar la prioridad en el despacho eléctrico de todas las plantas de CFE por encima de las privadas. La mandataria extendió una felicitación a los trabajadores de la CFE en el marco del Día del Padre y reconoció a las mujeres que hoy dirigen la estrategia energética en el país como la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quienes estuvieron presentes en la inauguración.

“Que vivan los papás y las mujeres”, agregó.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que, con la incorporación de 653 MW de la Central Ciclo Combinado “González Ortega”, se podrán generar más de 5 mil gigawatts-hora de energía al año, beneficiando a Baja California, que durante los meses de mayor calor aumenta considerablemente su consumo eléctrico. Asimismo, informó que se tiene un avance de 500 postes, de los 4 mil que serán sustituidos en la entidad.

Resaltó que la ampliación de las redes de transmisión, la modernización de subestaciones y el fortalecimiento de la infraestructura, ha permitido que, de 2018 a la fecha, la continuidad del suministro eléctrico lo hemos mejorado en 30 por ciento, lo que se ha traducido en un servicio estable y mucho más confiable.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agradeció el apoyo de la Presidenta de México por impulsar una inversión histórica en materia energética la entidad, superior a 73 mil 900 millones de pesos (mdp) que va a fortalecer la transmisión, distribución y generación eléctrica en todos los rincones del estado, con obras como las líneas de transmisión y subestaciones; modernización y automatización de las redes de distribución; el fortalecimiento del Sistema Eléctrico de San Quintín. Además, destacó un subsidio histórico de mil 485 mdp para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, un apoyo que beneficiará a más de un millón 370 mil personas.