Ulises Mejía Haro Rinde su Segundo Informe Legislativo

Inicia su Camino a la Precandidatura

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado federal Ulises Mejía Haro presentó este domingo su Segundo Informe de Actividades Legislativas, luego de haber anunciado hace unos días su licencia del cargo.

El pasado miércoles 17 de junio presentó su solicitud de licencia por tiempo indefinido ante la mesa directiva del congreso federal con efectos a partir de este 21 de junio, una vez cumplido el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía, por lo que, su lugar en la Cámara será ocupado por su suplente, su padre, Antonio Mejía Haro.

En el balance legislativo, ante militantes, legisladores y simpatizantes, Mejía Haro reportó participación en reformas federales como la constitucionalización de programas sociales, la reforma al Poder Judicial y cambios en materia laboral y de salud.

En trabajo propio, el diputado con licencia informó más de 420 asambleas en municipios zacatecanos y 15 iniciativas presentadas, entre ellas una propuesta de distrito migrante, medidas para micro y pequeñas empresas y una iniciativa para regular la inteligencia artificial.

En materia agropecuaria afirmó que se presentaron iniciativas que buscan fortalecer el programa Precios de Garantía para combatir el coyotaje, crear un Centro Nacional de Gestión de Sequías con sede en Zacatecas e impulsar obras de captación de agua.

Luego del informe y en apego a los lineamientos de su instinto político, Ulises Mejía buscará la Coordinación Estatal de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación de Morena Zacatecas, posición que en los hechos representa el primer escalón hacia la candidatura a gobernador cuando los tiempos lo marquen.