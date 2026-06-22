Aguascalientes Impulsa Nuevos Perfiles Profesionales: Especialistas En Semiconductores

La Educación es la Llave que Abre más Puertas al Mundo: IEA

El Gobierno del Estado firmó un convenio con Cidesi y universidades de la entidad para fortalecer la formación de talento especializado.

Aguascalientes participará junto con Guanajuato y Querétaro en el programa regional B-CHIPS, orientado a capacitar docentes en procesos vinculados con semiconductores.

Con el objetivo de formar nuevos perfiles profesionales para la industria y tecnologías del futuro, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) firmó un convenio de colaboración con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) y diversas instituciones de educación superior de la entidad para impulsar la formación de talento especializado en áreas estratégicas, como semiconductores, manufactura avanzada, automatización, inteligencia artificial, electromovilidad, dispositivos médicos e innovación tecnológica.

Esta alianza permitirá desarrollar proyectos de investigación, fortalecer la preparación de estudiantes y docentes y vincular la educación superior con las necesidades de los sectores que están transformando la economía global.

El director general del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, destacó que este esfuerzo responde a la visión de la gobernadora Tere Jiménez de generar más oportunidades para las y los jóvenes mediante una formación alineada con las demandas de la industria del futuro.

“En Aguascalientes, estamos convencidos de que la educación es la llave que abre más puertas al mundo; por eso, impulsamos alianzas que fortalezcan el talento local y preparen a las nuevas generaciones para los sectores de mayor crecimiento”, señaló.

Como parte de esta colaboración, Aguascalientes formará parte del programa regional “Bajío–Capacitación de Habilitadores para la Industria de Procesos de Semiconductores” (B-CHIPS), que contempla la especialización de docentes en áreas como diseño digital y analógico, verificación, microfabricación, instrumentación electrónica y desarrollo de prototipos.

En este programa participan Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro en coordinación con el Cidesi, con el objetivo de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la región Bajío. Además, mediante el modelo Train the Trainers, las y los docentes capacitados replicarán los conocimientos en sus instituciones para fortalecer perfiles profesionales.

En la firma del convenio participaron representantes del Cidesi, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, la Universidad Panamericana, la Universidad Politécnica de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.