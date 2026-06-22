Operativo Coordinado Entre Autoridades Estatales y Municipales Mantiene Saldo Blanco Tras Lluvias Extraordinarias

Las Precipitaciones Alcanzaron los 70 Milímetros

La mayoría de los municipios reportó saldo blanco, sin personas fallecidas ni lesionadas de gravedad y con afectaciones menores atendidas oportunamente.

Se mantiene el monitoreo preventivo de presas, arroyos y zonas de riesgo, con llamado a la población a evitar cruzar áreas inundadas.

Con una respuesta coordinada entre los gobiernos estatal y municipal, el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López; el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; y el coordinador estatal de Protección Civil, Jesús Eduardo Muñoz de León, encabezaron un operativo de atención inmediata para salvaguardar a la población y atender las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas durante la madrugada del domingo.

Gracias al trabajo conjunto entre elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad estatales y municipales, se logró el rescate de varias personas que habían quedado atrapadas en zonas de riesgo, además de brindar apoyo a 54 vehículos que presentaron fallas o quedaron varados debido al rápido incremento en el nivel del agua, mismos que fueron remolcados a lugares seguros.

El coordinador estatal de Protección Civil, Jesús Eduardo Muñoz de León, informó que las precipitaciones alcanzaron los 70 milímetros, lo que corresponde a una lluvia de alta intensidad, por lo que se mantuvo un monitoreo permanente y la atención oportuna de los reportes ciudadanos; señaló que desde el inicio de las precipitaciones se activaron recorridos preventivos y un despliegue operativo en puntos estratégicos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que se tuvo especial atención en el paso a desnivel de Avenida Convención y salida a Zacatecas, así como en diversos tramos carreteros donde se brindó apoyo inmediato a la ciudadanía.

Entre los puntos atendidos destacan la carretera federal 45 Norte, en su cruce con la carretera 25; el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes; el acceso a Viñedos Rivier; la comunidad de El Puertecito de la Virgen, donde se detectó un socavón; y la carretera federal 45, a la altura de La Guayaba.

En la capital, también se brindó especial atención en las colonias Estrella, Constitución, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Las Plazas y Pozo Bravo, informó José Gabino Vázquez, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Aguascalientes.

Antonio Arámbula López, quien también participó en las labores de auxilio y supervisión, informó que la mayoría de los municipios del estado registraron saldo blanco, con únicamente encharcamientos menores y sin afectaciones de consideración. En Rincón de Romos, Asientos, Cosío y Tepezalá no se presentaron incidencias relevantes, mientras que en Pabellón de Arteaga se atendieron oportunamente algunos casos menores relacionados con acumulación de agua e ingreso de agua a viviendas.

En San Francisco de los Romo se registraron afectaciones materiales en algunas viviendas e infraestructura educativa, las cuales fueron atendidas de manera oportuna por las autoridades correspondientes. Asimismo, se confirmó que no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad en todo el estado.

Las autoridades mantienen el monitoreo preventivo de presas, arroyos y zonas de riesgo; hicieron un llamado a la población a evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas, resguardarse durante lluvias intensas y mantenerse informada a través de los medios oficiales.

Con estas acciones, los gobiernos estatal y municipal refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger la integridad de las familias y brindar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia derivada de las condiciones meteorológicas.