Ya Está Abierto el Registro Para Admisión 2026 de la Universidad de las Artes; Cierra el 30 de Junio

¿Te apasionan las disciplinas artísticas y deseas desarrollar tu talento de manera profesional? La Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) te invita a participar en el proceso de admisión 2026. Las inscripciones ya están abiertas y la fecha límite para realizar el registro es el 30 de junio.

Se ofrecen las licenciaturas en Artes Visuales, Teatro, Danza Contemporánea, Docencia de las Artes, Música Instrumentista y Canto, así como el Propedéutico en Música y el Curso Profesional en Danza Clásica.

La aplicación de los exámenes será del 6 al 17 de julio, y los resultados se darán a conocer el 27 de julio.

Las y los aspirantes deberán realizar su registro en línea a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uQ3LXSqJS2RhFL8c8/.

El costo del examen de admisión es de 770 pesos. Regístrate y haz realidad tu sueño de formarte en las artes.

Más información al 449 910 26 45, extensión 6700, en un horario de atención de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00 horas.