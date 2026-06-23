La Transformación del ISSSTE con la Presidenta Sheinbaum

Por Martí Batres Guadarrama

NO ES CASUAL que rescatar y desarrollar el sector salud sea una de las grandes prioridades de la actual administración. Lo es porque garantizar el acceso a la salud es un derecho tan fundamental como obvio para el bienestar de las personas. Pero también lo es porque los gobiernos del PRI y el PAN dejaron hecho trizas el sector.

UNA MUESTRA palpable se encuentra en el ISSSTE, Institución que abandonaron, precarizaron, privatizaron y saquearon hasta el más canallesco de los cinismos. Infraestructuras abandonadas por décadas, crecimiento congelado, institucionalización de mecanismos de corrupción, sustitución de la inversión propia por las subrogaciones y los llamados servicios integrados en manos de particulares son algunos de los signos de aquellos gobiernos.

POR ESO es tan relevante cada acción que se realiza en esta institución por la actual administración. Entre las acciones concretas que se han llevado a cabo en un año y medio para mejorar los servicios de salud del ISSSTE deben contarse los siguientes:

-EL PASO voluntario de jornadas de 30 horas a la semana a 40 horas a la semana para 20 mil trabajadores médicos, paramédicos y afines, con la correspondiente mejoría de sus ingresos en más o menos 30 por ciento.

-LA RENIVELACIÓN de 24 mil administrativos, mil 200 trabajadoras sociales, 500 terapistas y 23 mil enfermeras.

-LA SUSTITUCIÓN de 486 viejas ambulancias por 695 nuevas, de las cuales casi 100 son de urgencias avanzadas.

-LA INCORPORACIÓN de seis robots quirúrgicos Da Vinci.

-LA APERTURA de cuatro Cuartos Azules para la interpretación de 400 mil mastografías al año con ayuda de Inteligencia Artificial.

-LA REHABILITACIÓN de 53 quirófanos que estaban fuera de funcionamiento.

-LA INCORPORACIÓN de mil 295 nuevos especialistas.

-LA SUSTITUCIÓN de 2 mil 275 viejas camas hospitalarias por igual número de unidades eléctricas.

-APERTURA DE los nuevos Hospitales Regionales en Torreón, Tlajomulco y Acapulco.

-EL RESCATE del Hospital Carlos Calero, en Cuernavaca.

-LA RECEPCIÓN de las clínicas de Tecámac, Estado de México; Progreso, Yucatán, y otras.

-LA IMPLEMENTACIÓN del programa La Clínica es Nuestra, para renovar de forma autogestiva las unidades de primer nivel.

-LA RECUPERACIÓN del abasto de medicamentos.

-EL INICIO del programa de construcción de 500 consultorios de atención primaria y 50 Centros de Salud con Servicios Ampliados; así como la construcción y rehabilitación de 20 hospitales de segundo y tercer nivel.

-LA IMPLEMENTACIÓN del programa Trato Digno, para humanizar las relaciones entre el instituto y la derechohabiencia.

EL GOBIERNO de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en la ampliación y renovación del ISSSTE.

@martibatres

Director General del ISSSTE.