Las Becas Para el Bienestar Generan Igualdad e Impulsan a las Niñas y Niños a Estudiar; Benefician a 12.8 Millones de Estudiantes en el País: Presidenta Claudia Sheinbaum

“Que Todos Lleguen Parejos a la Escuela”

Se trata de una inversión social de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos para las Becas para el Bienestar.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que las Becas para el Bienestar generan igualdad y mejoran las condiciones al entregarse de manera universal en todos los niveles educativos, beneficiando –a la fecha– a 12 millones 876 mil 579 estudiantes a través de una inversión de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos.

“Impulsamos que las niñas y los niños estudien, salgan adelante, pero es importante que todos lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades cuando entren a la escuela, si eso hacemos más niños van a tener mejor calificación –además la calificación siempre es subjetiva–, van a tener mayor rendimiento en el salón, en las clases. Entonces nosotros nos vamos más por las becas universales en la medida que el presupuesto lo permita, pero es mejor que todos lleguen con un apoyo, para útiles, uniformes, y lo que requieran las mamás y los papás para sus hijos, a que solamente sea para algunos y eso genera igualdad y la igualdad es una de las mayores enseñanzas que le podemos dar a nuestros hijos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que gracias a la honestidad de los gobiernos de la Transformación es posible que haya becas universales, Programas para el Bienestar a los que se les destinan un billón de pesos y obras públicas que benefician a todas y todos.

“Lo más reconocido por la gente es la honestidad. No tendríamos los Programas para el Bienestar, las becas a las niñas y los niños, el billón de pesos que estamos destinando de apoyo directo a la población, las obras públicas que estamos desarrollando, la cercanía, la entrega, las salidas permanentes para escuchar a la gente. Si no hubiera honestidad sería imposible que eso existiera y eso lo sabe la gente”, expresó.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que la *Beca Rita Cetina*, con una inversión social de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos, beneficia a 8 millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica: 176 mil 362 de preescolar, 2 millones 793 mil 193 de primaria y 5 millones 247 mil 246 de secundaria.

De la Beca Universal Benito Juárez para educación Media Superior son 7 mil 943 millones 419 mil 300 pesos para 4 millones 180 mil 747 becarios. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación Superior, tiene una inversión anual de 2 mil 560 millones 276 mil 200 para 479 mil 031 beneficiarios, mientras que con la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra ha significado una inversión de 106 millones 255 mil 600 para 55 mil 924 estudiantes.

Informó que respecto a la beca de apoyo para uniformes y útiles Rita Cetina se han entregado 2.1 millones de tarjetas de una meta de 5 millones, lo que representa un avance del 42 por ciento. Para la recepción, la madre, padre, tutora o tutor deberá llevar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio de los últimos 6 meses, así como el acta de nacimiento y CURP de la o el estudiante.

Anunció que en agosto inicia la dispersión de recursos que consta de 2 mil 500 pesos anuales de la beca de apoyo para uniformes y útiles; además de que a partir de este lunes 22 de junio se realiza el pago para los beneficiarios de las becas de Media Superior y Superior, cuya primera letra de su apellido es M, y en septiembre se abre nuevamente la convocatoria para todas las becas.

Además, invitó a las madres, padres y estudiantes a descargar la aplicación del Banco del Bienestar para consultar su saldo, que también puede realizarse al número 800 900 2000, opción 1, donde se deberán ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el año de nacimiento.