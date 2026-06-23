Atrapados por las Lluvias, Trabajadores y sus Mascotas Fueron Rescatados en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes

Lo que comenzó como un día de trabajo cualquiera, terminó convirtiéndose en una misión de rescate para Jorge Luis Portillo Pérez, María del Carmen Reyes Velázquez y sus dos perros, quienes quedaron atrapados por el aumento del nivel del agua en las instalaciones de la empresa Unión Textil Internacional, ubicada en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA).

Las lluvias no cesaban. Con el paso de las horas, el agua comenzó a ingresar a la zona y las vialidades se volvieron intransitables. La situación superó cualquier posibilidad de salir por sus propios medios.

Sin perder la calma, solicitaron apoyo al servicio de emergencias 911. De inmediato, integrantes del cuerpo de Bomberos del Estado, especializados en rescate acuático acudieron al lugar, donde se reportaba la presencia de personas atrapadas en el andén de carga de la empresa.

Con el equipo adecuado, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a Jorge Luis, María del Carmen y sus mascotas.

En la misma zona, un tractocamión había quedado varado debido al incremento del nivel del agua. En su interior, se encontraban el operador y su perro, quienes también fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia.

Gracias a la rápida respuesta y al trabajo coordinado de los rescatistas, todas las personas y sus fieles compañeros fueron trasladados a un lugar seguro.

Una situación de riesgo provocada por las lluvias extraordinarias tuvo un final afortunado gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia, que una vez más refrendaron su compromiso de proteger la vida y la integridad de las familias de Aguascalientes.