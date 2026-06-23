Avanza Rehabilitación del Parque Lineal Guadalupe Peralta; con Canchas, Iluminación y Videovigilancia se Construyen Espacios Seguros Para las Familias

Los Niños y las Niñas se Merecen Vivir con Dignidad: Tere Jiménez

Vecinos del lugar expresaron su agradecimiento por estos espacios destinados a la práctica del deporte y la sana convivencia.

Cuenta con juegos infantiles, aparatos de ejercicio, áreas verdes, canchas deportivas, espacio para actividades culturales, iluminación y cámaras de videovigilancia.

Nosotros construimos nuevos espacios para que cumplan sus sueños: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó las obras de rehabilitación del Parque Lineal Guadalupe Peralta, correspondiente a la manzana 6. Con esta obra, las familias del oriente de la ciudad cuentan ahora con un espacio seguro y de calidad para convivir, practicar deporte y disfrutar de su tiempo libre.

“Estamos haciendo estas canchas deportivas para que hagan deporte, para que hagan sus retas; queremos que cuiden estos lugares. Los niños y las niñas se merecen vivir con dignidad. Próximamente también vamos a traer actividades de la Copa Aguascalientes, zumba y actividades para los adultos mayores. Nosotros construimos nuevos espacios para que cumplan sus sueños”, les dijo la gobernadora.

César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas, explicó que en la manzana 6 se colocaron juegos infantiles, aparatos de ejercicio, áreas verdes con sistema de riego; se construyeron dos canchas deportivas de usos múltiples, un espacio para actividades culturales, nuevos andadores, iluminación LED y cámaras de videovigilancia.

Detalló que los trabajos se realizaron sobre la avenida Próceres de la Enseñanza, esquina con la calle Calixto Serna Valdivia; la intervención fue de más de 9 mil metros cuadrados: ”Espero que disfruten mucho este parque”.

Peralta Plancarte recordó que ya fueron intervenidas las manzanas 1 y 2 del Parque Lineal y que los trabajos continuarán en las manzanas 3, 4 y 5.

A nombre de las y los beneficiarios, Elizabeth Jalomo Meléndez dio un mensaje: “He visto crecer este fraccionamiento y he visto llegar familias. Por eso, cuando vemos una obra como este parque, me llena de alegría saber que nuestros hijos y nietos ya tienen espacios recreativos para jugar y convivir. Gracias, gobernadora, por hacer realidad este parque lineal”, finalizó.

El evento contó con la presencia de María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora de la República por Aguascalientes; Emanuelle Sánchez Nájera, diputado local; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, y Antonio Ibarra Ramírez, vecino de la zona.