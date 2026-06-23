Ocho Estudiantes de Aguascalientes Visitan la NASA; Ganaron su Lugar Tras Competir Contra mil Aspirantes

En Huntsville, Alabama

Vivieron simulaciones de misiones espaciales, entrenamientos tecnológicos y experiencias diseñadas para acercarlos al trabajo que realiza la industria aeroespacial.

La experiencia fortaleció vocaciones en áreas como ingeniería aeronáutica, inteligencia artificial, electrónica, ciencia y tecnología.

Ocho estudiantes de bachillerato de Aguascalientes cumplieron el sueño de conocer de cerca la industria espacial al participar en el Programa Academia Espacial, que los llevó al U.S. Space & Rocket Center, en Huntsville, Alabama, uno de los centros más importantes del mundo en exploración espacial y tecnología.

Su participación representa un logro destacado, ya que cerca de mil jóvenes de Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro iniciaron el proceso de selección mediante módulos de programación, inteligencia artificial y desarrollo aeroespacial; posteriormente, 240 avanzaron a campamentos presenciales y, finalmente, solo 32 estudiantes de todo el país fueron elegidos para la experiencia internacional, ocho por cada entidad participante.

Durante cinco días, las y los jóvenes realizaron simulaciones de misiones espaciales, entrenamientos especializados, recorridos por instalaciones aeroespaciales y dinámicas de trabajo colaborativo que les permitieron conocer de primera mano una de las industrias más innovadoras del mundo. Uno de los momentos más significativos fue la simulación de la caminata lunar, además de la convivencia con científicos y especialistas que participan en proyectos espaciales de alto impacto.

La experiencia fortaleció las aspiraciones profesionales de los participantes y reafirmó su interés por desarrollarse en áreas como la ingeniería, la inteligencia artificial y las tecnologías aeroespaciales.

Los estudiantes que representaron a Aguascalientes fueron Aimee Mariana Gallegos Valdivia, de Prepa Bosques; Eduardo Chiquito Díaz de León, del CBTis 168; Francisco Joshabad Rodríguez Salgado, del Cecytea Pabellón de Arteaga; Gabriel Ortega Vázquez, del CBTis 282; Osmar Yahel Hernández Hurtado, del Cecytea Ciudad Satélite Morelos; Pamela Alexandra Maldonado Loredo, del Bachillerato General Militarizado José María Chávez; Allison Simonet Solís Jiménez, del Cecytea Ferrocarriles; y Zoe Yuleni García Serna, del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.