Dumas Mining Abrirá 150 Vacantes Para Mineros

Para Proyectos en Zacatecas y, Posteriormente, en Canadá

Por Miguel Alvarado Valle

La subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo en Zacatecas, Maricruz González Ruvalcaba, informó que la empresa Dumas Mining puso en marcha una campaña de reclutamiento nacional con sede en Zacatecas, mediante la cual se busca incorporar talento especializado del sector minero para participar en proyectos tanto en México como, posteriormente, en Canadá.

Explicó que este programa en Canadá contempla inicialmente la apertura de 150 vacantes y las oportunidades estarán dirigidas a profesionistas y operadores con experiencia en minería, además de que se requiere conocimiento del idioma inglés o una base sólida que les permita desarrollarse en entornos internacionales.

González Ruvalcaba destacó que se trata de un esquema piloto que busca acercar al talento zacatecano a oportunidades laborales fuera del país. Señaló que los trabajadores seleccionados serán contratados inicialmente por Dumas México y, conforme avance el proceso de colaboración entre la empresa, autoridades mexicanas y la Embajada de Canadá, podrán integrarse a proyectos de la compañía en territorio canadiense.

La subsecretaria indicó que actualmente se trabaja en la formalización de un memorándum de entendimiento entre diversas instancias para fortalecer este mecanismo de movilidad laboral.

Mientras tanto, consideró que este proyecto representa un modelo sin precedentes para el sector minero en México, ya que Zacatecas se convierte en el punto de vinculación entre la empresa y los trabajadores interesados en acceder a oportunidades internacionales.

Respecto a las condiciones laborales, explicó que los contratos contemplan periodos de uno a tres años, dependiendo del desempeño y las necesidades de la empresa.

Añadió que los salarios en Canadá son superiores a los que se perciben en México debido al esquema de pago por hora y al valor de la divisa, por lo que se prevé una mejora en la calidad de vida de quienes logren incorporarse al programa.

Finalmente, la subsecretaria invitó a las y los trabajadores del sector minero a acercarse al Servicio Nacional del Empleo para conocer los perfiles y vacantes disponibles.