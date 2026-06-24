El Pago de la Hora 32 a Maestros de Telesecundaria Será Oficial Hasta 2027

Hoy Reiniciarán Clases, Confirma Macías Silva

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ernesto Macías Silva, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el estado de Zacatecas (SITTEZ) confirmó que a partir de este lunes 22 de junio, quedó levantado el paro que sostenían a causa de que se firmó un acuerdo-marco, por medio del cual gobierno del estado se compromete a pagarles la hora 32 para que dicho convenio forme parte, a partir de este momento, del anteproyecto de egresos de la Secretaría de Educación de Zacatecas.

“Nuestros enemigos, que no son pocos, sobre dentro de las autoridades estatales, consideraban que la hora 32 no existe, pero ese hecho no es cierto, debido a que este lunes las autoridades educativas firmaron dicha minuta y reconocieron que se trata, además, del pago de un total de 35 horas lectivas de nuestro trabajo gremial por el que tanto peleábamos”.

Pero ese paso, “fue reconocido por las autoridades estatales, de modo que en este momento obra ya dentro del presupuesto de egresos de la SEZ; sin embargo, ese paso, al parecer no podrá ser concretado este año 2026”. Por ello, al SITTEZ se le ofreció en ese aspecto una compensación única, la que sería pagada a más tardar este martes 30 de junio.

Ante esos hechos, los inconformes regresarían a clases este miércoles, sin omitir el que muchos de sus afiliados dan clases en diversas comunidades lejanas, por lo que es posible que les tome cierto tiempo volver a ellas, “pues deben partir de la capital y luego estar en sus lugares de origen”.

Eso significa que en breve se normalizarán labores en alrededor de 890 telesecundarias que atienden a 37 mil alumnos o el equivalente a más de 40 por ciento de la matrícula estatal de ese nivel de modo que, además, habrán de reinsertarse alrededor de mil 890 docentes más personal de apoyo, promotores y directores, que suman alrededor de dos mil 300 y un total de tres mil agremiados.

“Por el momento, hacemos retirada, pero estamos por replantear la lucha que no va a quedarse así de quieta como la dejamos, sino que ésta continúa, luego de ello estaremos observando la inserción del presupuesto referido, que deberá ser aprobado por los legisladores y, más tarde a esperar que caiga ese mismo promedio como porcentaje salario.

“Ellos ya firmaron el hecho, luego de lo cual lo registramos ante Conciliación laboral para que no nos salgan con que no estamparon sus firmas en él”.

El acuerdo fue signado por Armando Delgadillo Ruvalcaba, subsecretario académico de la SEZ y César Artemio González por la secretaría general de gobierno estatal.

“Nosotros agradecemos a la ciudadanía por el tiempo que les hicimos perder a sus hijos”, señaló por último.