Estamos Resarciendo los Daños del Neoliberalismo con Salto Tecnológico en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE: Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

“El Estado Tiene una Obligación: el Acceso a la Salud a Todas y Todos”

Se adquirieron 42 tomógrafos de gama ultra alta para el IMSS, 41 de ellos de 256 cortes, están distribuidos en 40 hospitales de 19 estados del país; realizan en promedio 50 estudios diarios.

En el ISSSTE 859 unidades ofrecen Telemedicina, brindan servicios de información, diagnóstico, tratamiento, seguimiento clínico y consulta de especialidades a distancia.

Con La Clínica es Nuestra en el IMSS Bienestar se realizaron 42 mil acciones IMSS Bienestar, en 2025 se otorgó 4 mil 608 mdp y en la toma de decisiones participaron 67 mil 864 personas.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los gobiernos de la Transformación fortalecen el sistema de salud a través de la actualización, la modernización y la adquisición de equipos, por ello, se instalaron 42 tomógrafos de última generación en el IMSS; se implementa la Telemedicina en 859 unidades de salud del ISSSTE; y con La Clínica es Nuestra en el IMSS Bienestar se realizaron 42 mil acciones de mejora en 8 mil 483 unidades médicas, con el objetivo de resarcir los daños que causaron 36 años de neoliberalismo.

“Estamos resarciendo los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud. Todavía, además, mejorando, actualizando y potenciando el Servicio Universal de Salud y los sistemas de salud públicos del país, porque está bien que haya salud privada, nadie dice que no, pero el Estado tiene una obligación: El acceso a la salud a todas y todos los mexicanos (…) Nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que además se construyen más hospitales, se contratan y se forman más médicos especialistas y se consolida el programa de Salud Casa por Casa, con el que a la fecha se han realizado más de 20 millones de consultas a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán recoger sus medicamentos a partir de agosto-septiembre en las Farmacias del Bienestar, en los Centros de Salud, en las Tiendas Bienestar y en una red de farmacias.

“Este año se consolidan Farmacias del Bienestar y el próximo año iniciaremos ya con la credencial el Servicio Universal de Salud”, agregó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, señaló que, de los 42 tomógrafos adquiridos, 41 de ellos son de 256 cortes, están distribuidos en 40 hospitales de 19 estados del país. Permiten detecciones tempranas de tumores, fracturas, hemorragias internas y lesiones de órganos, realizan en promedio 50 estudios diarios (antes de 20 a 25), menor tiempo de espera, menos traslados y se evita la subrogación.

Detalló que estos equipos se adquirieron por un precio de 29 millones de pesos (mdp), mientras que en el pasado se compraban hasta por 40 mdp, además, el actual contrato incluye la desinstalación del equipo viejo, la instalación del nuevo y garantía.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que en esta institución se incrementó de 239 a 859 las unidades médicas con Telemedicina para brindar servicios de información, diagnóstico, tratamiento, seguimiento clínico y consulta de especialidades a distancia. El servicio de telemedicina se brinda desde 118 unidades de 2do y 3er nivel y 741 unidades y se recibe en 741 unidades de 1er nivel y atención primaria.

Señaló que las consultas de especialidad que se brindan en telemedicina son: Medicina Interna, Geriatría, Dermatología, Endocrinología, Cardiología, Neumología, Gastroenterología, Reumatología, Infectología, Psiquiatría, Psicología clínica, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Urología y Ginecología.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que a través de La Clínica es Nuestra en 2025 se entregaron 4 mil 608 mdp con lo que se benefició a 8 mil 483 unidades con la participación de 67 mil 864 personas. Con ello, en menos de un año se han hecho 42 mil acciones concretas de infraestructura, equipamiento e instrumental médico y mobiliario con lo que hay nuevos espacios para atender, mejores condiciones para el personal médico y más servicios para la población.

Anunció que en julio inicia la convocatoria del 2026 para La Clínica es Nuestra y por primera vez se incluirá a 153 unidades de Yucatán en las que se distribuirán 80 mdp para mejoramientos.