MC y PRI Ganaron con Trampas en Jalisco y Coahuila: Mayra Palomar

“Que no les Compren Votos por Apoyos de Corto Plazo”, Pide

Por Gabriel Rodríguez Piña

Durante breve estancia en la capital zacatecana, la legisladora federal por Morena, Mayra Palomar, aseguró que en su terruño “cuidan, protegen y acompañan a las madres buscadoras”; además, aseguró que “el partido Movimiento Ciudadano (MC) les ganó a la mala en las pasadas elecciones estatales y que el PRI, de manera cínica les arrebató el Congreso del Estado de Coahuila”.

La diputada Palomar refirió respecto de la gran cantidad de personas desaparecidas en la vecina entidad, “al menos de parte nuestra hemos realizado diversas mesas de trabajo para ayudarlas al vincularlas con la Secretaría de Gobernación por indicaciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum para atenderlas”.

Palomar añadió que ella misma vive aledaño de los municipios donde ese tipo de acontecimientos se han dado de manera recurrente en los últimos tiempos, “por lo que ayudamos a todos quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos de una u otra forma”.

Los servicios que, acorde con la servidora pública les han dado, se relacionan con las facilidades de transporte, “incluidos otros tipos de acompañamientos para que sepan que no están solas, hecho que incluye los límites con Aguascalientes y con ustedes mismos en Zacatecas”.

En ese sentido, expresó que las cifras de cada una de esas tres entidades no pueden mentir sobre todo cuando hay alrededor de nueve regiones a nivel nacional, donde ese tema “resulta altamente sensible”.

“Nosotros en Jalisco tenemos muchos municipios (que no mencionó), donde sus habitantes se encuentran muy dañados por ese tipo de hechos”.

El mal Actuar de MC

Asimismo, dijo que Movimiento Ciudadano, “en verdad no fue el ganador de la elección pasada, sino que cometieron fraude por lo que las encuestas de ellos mismos, tienden en este momento a llevarlos la baja, los están orillando a que busquen coaliciones para las elecciones intermedias de 2027, en donde piensan incluir a Acción Nacional (PAN)”.

Contrario a ello, “nosotros vamos por encima y creo que en 2027 les vamos a arrebatar la gubernatura”, aseguró.

Lo mismo refirió para el caso de Coahuila, donde el Congreso local fue arrebatado, afirmó, en su mayoría por el PRI, “pero ganaron porque contaban ya con bases electorales y ganaron de manera sucia por lo que debemos, además, cuidarnos de que en Jalisco MC no recurra a las viejas y fraudulentas prácticas del PRI para hacerse de nuevo del poder mediante el robo de votos y las compra del mismo”.

A pregunta sobre si Morena no tendría que comenzar a ser autocrítico en Jalisco y a nivel nacional, con el fin de enmendar errores, Mayra Palomar precisó que ella “preferiría no entrarle al trabajo sucio como lo hacen los demás a causa de sus mañas por lo que exigimos a las personas que no permitan les compren sus votos por apoyos de corto plazo”.

Contrario a ello, aseveró que en su partido trabajan en la revolución de las conciencias y el mensaje de Coahuila es que cuiden las elecciones hacia adelante “pues no creo que ahí hallamos perdido porque estemos haciendo algo malo, las cosas mal, no lo creo”.

–¿Luego entonces, todo lo que hace Morena es correcto?

–Creo que cada región o municipio se rige de modo distinto y ninguna de ellas se puede generalizar, simplemente creo que en mi calidad de consejera nacional de mi partido contemplamos que ninguno de nuestros candidatos sea delincuente sino personas honorables por lo que queremos fortalecer que alcaldes y gobernadores representen en verdad a la gente.

–¿Entonces las acusaciones de la corte sur de Nueva York en contra de Rubén Rocha Moya y otros adláteres están equivocadas, son erróneas?

–Nosotros queremos pruebas– añadió.

“Queremos que haya elementos probatorios de las acusaciones en contra de Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa), Maru Campos (titular del Ejecutivo en Chihuahua), sea contra quien sea, gobernador, político o empresario que actúe de manera ilegal, sea o no de Morena, quiero decir que incluso si es de nuestro movimiento”, concluyó.