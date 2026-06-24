Por Lluvias, Ocho Bardas de Fincas Colapsan en el Centro Histórico: PC

Hasta el Momento, Ninguna Inundación de Gran Magnitud

Por Miguel Alvarado Valle

Durante la actual temporada de lluvias, el estado de Zacatecas ha registrado diversas afectaciones derivadas de las precipitaciones constantes, entre las que destaca el colapso de ocho bardas de fincas ubicadas en el Centro Histórico de la capital, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo Álvarez.

El coordinador precisó que, pese a estos incidentes, no se han reportado personas lesionadas, ya que en su mayoría se trata de inmuebles en abandono con deterioro estructural. Destacó que las lluvias también han generado complicaciones en zonas urbanas donde el sistema de drenaje resulta insuficiente para drenar el agua, provocando encharcamientos en calles y viviendas, principalmente en la zona conurbada Zacatecas- Guadalupe.

Entre las áreas con mayor recurrencia de reportes se encuentran colonias y sectores como la avenida San Marcos, Tres Cruces y Cinco Señores, así como en distintas zonas de Guadalupe.

Enfatizó que personal de Protección Civil estatal y municipal han realizado recorridos permanentes en distintos puntos, además de trabajos preventivos de desazolve en alcantarillas, registros y coladeras desde antes del inicio de la temporada de lluvias.

El coordinador estatal señaló que, aunque se han identificado “puntos rojos” por su vulnerabilidad a encharcamientos, hasta el momento no se han registrado inundaciones de gran magnitud.

Subrayó que las afectaciones se han limitado principalmente a acumulaciones de agua en vialidades y viviendas, sin que exista un impacto mayor en la población o en la infraestructura urbana. Por otro lado, explicó que las lluvias han tenido presencia en prácticamente todo el territorio estatal, lo que ha permitido la captación de agua en presas y bordos.

Uno de los puntos de atención preventiva se mantiene en la presa ubicada en la comunidad de Calerilla, donde, a solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se ha recomendado reducir niveles de almacenamiento para evitar riesgos.

Indicó que continúan con el monitoreo constante de este y otros cuerpos de agua en el estado para prevenir cualquier eventualidad.

En materia de atención a emergencias, Gallardo Álvarez informó que no se han registrado personas lesionadas ni evacuaciones, aunque se mantienen habilitados 138 espacios como refugios temporales en caso de ser necesarios. Estos puntos están distribuidos en distintos municipios y podrían activarse si las condiciones meteorológicas se agravan.

Finalmente, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones oficiales y a reforzar medidas preventivas, como la preparación de kits de emergencia y evitar cruzar corrientes de agua.