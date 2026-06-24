Quien Pretenda Gobernar a Partir de 2027, Deberá Integrar a Todas las Corrientes Políticas: Arturo Romo

“Tiene que ser Consciente del Caos que se Abate Sobre Zacatecas”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El exgobernador zacatecano, Arturo Romo Gutiérrez (1992-1998), señaló que cualquiera que sea el signo que se haga cargo de las riendas políticas del estado entre 2027 y 2033, deberá “forzosa y necesariamente tomar en cuenta al resto de todas las corrientes políticas en la entidad, porque tendrá que ser consciente del caos que se abate sobre Zacatecas en este momento”.

Romo Gutiérrez indicó además que “debemos reconocer que, en muchas ocasiones, el pueblo no se siente necesariamente representado ante los diversos órganos de gobierno, de ahí que hacia el futuro, y por el bien de toda la sociedad, quien acceda a ese mismo poder tendrá que integrar a todas las demás corrientes políticas del estado si es que queremos lograr un Zacatecas mejor al que tenemos en la actualidad”, detalló.

“No podría ser de otra manera, ya que si simplemente nos planteamos la pretensión de resolver los graves problemas de inseguridad, no lo haremos si no vamos en acuerdos y a partir de ello sentamos los fundamentos para el crecimiento económico, incluida la posterior generación de riqueza”.

No obstante, el exmandatario subrayó: “No vamos a ir a ninguna parte si es que antes no queremos darnos cuenta de los múltiples problemas en infraestructura que por atraso arrastramos hace años, pero sobre todo, seríamos presas de la injusticia personal si consideramos que el nuestro no es un pueblo honesto, valiente y noble merecedor de mejores bienes materiales, económicos y espirituales”.

El extitular del Poder estatal ejecutivo recordó además sus tiempos de esplendor político, hace tres décadas, y refirió que hoy, como entonces, el pueblo zacatecano persiste como un pueblo noble, insistió.

“Me tocó representarlo durante una época crítica, durante la devaluación y la fuga de capitales de fines de 1994 a 1995, momento en el que se dio el levantamiento zapatista en Chiapas y con el cambio sucesorio de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo, pero tenía a mi mando resolver una entidad que, por igual, había caído en bancarrota”.

Al recordar la historia, don Arturo añadió: “En ese momento, Zacatecas, con aquella crisis fue el único estado que logró crecer más de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que el resto del país logró reposicionarse poco después”.

Lo anterior, habla de que tenemos un pueblo muy esforzado, por lo que no me cabe la menor duda que en 2027 habría nuevos retos, pero a pesar de ello, lograremos salir adelante.

Más adelante aconsejó: “Quiero que los políticos que van a gobernar se preparen primero, porque deben saber para qué es que sirve el poder porque el poder es para servir y no para servirse.

“Si desean llegar, deben cumplir a cabalidad los cargos para los cuales fueron electos con espíritu de servicio, porque lo contrario podría ser de suma gravedad”.