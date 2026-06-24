Se Disparan Robos Violentos de Vehículos en los Límites con Calvillo y Sabinas: Fiscal

En Jalpa Opera Banda de Grupo Delictivo, Reconoce

Por Miguel Alvarado Valle

El fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció un incremento en los robos de vehículos con violencia registrados en las zonas limítrofes de la entidad, particular- mente en los municipios del sur y sureste del estado, situación que ha obligado a reforzar la presencia de corporaciones de seguridad y a mantener operativos coordinados con fuerzas estatales y federales para contener la incidencia delictiva.

Durante una entrevista, el fiscal detalló que la problemática se ha concentrado prin- cipalmente en la región que conecta a Za- catecas con los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí, principalmente a manos de grupos del crimen organizado.

Explicó que, aunque el aumento no ha sido exponencial, sí existe una tendencia al alza que preocupa a las autoridades, espe- cialmente por los hechos ocurridos durante el pasado fin de semana. Camacho Osnaya informó que tan sólo el viernes se registraron tres robos de vehícu- los con uso de violencia en la zona de Jalpa.

Señaló que estos hechos forman parte de una situación compleja que afecta a los mu- nicipios ubicados en los límites territoriales y que requiere una respuesta coordinada entre las distintas instancias de seguridad.

El titular de la Fiscalía precisó que uno de los focos rojos se encuentra en la franja comprendida entre Jalpa y Calvillo, Aguas- calientes, donde las investigaciones apun- tan a la participación de grupos delictivos.

Indicó que este tipo de acciones han generado afectaciones directas a la población, por lo que se ha extendido la operatividad de las fuerzas de seguridad en esa región para inhi- bir nuevos delitos y dar con los responsables.

Asimismo, señaló que otra de las zonas con incremento de robos es la región sures- te del estado, particularmente en los límites con el municipio potosino de Salinas.

En estos casos, explicó, que en Zacatecas han iniciado las carpetas de investigación correspondientes para brindar atención in- mediata a las víctimas; sin embargo, al tra- tarse de hechos ocurridos en territorio de San Luis Potosí, los expedientes son remi- tidos a la Fiscalía de aquella entidad para continuar con las indagatorias.

Respecto a los posibles responsables, el fiscal consideró que los robos registrados en la zona de Salinas podrían estar relacionados con una banda local que opera en esa área, mientras que los ocurridos en los límites de Jalpa y Calvillo sí estarían vinculados con un grupo delictivo.

Afirmó que las investigaciones continúan en ambos casos y que existe comunicación permanente entre las fiscalías involucradas para fortalecer las acciones de persecución del delito.

Finalmente, Camacho Osnaya subrayó que el incremento de estos asaltos no puede minimizarse, por lo que insistió en la nece- sidad de reforzar la coordinación interinsti- tucional y la presencia policial en las zonas identificadas como prioritarias.