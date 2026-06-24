Tere Jiménez Inaugura Nuevas Instalaciones de “Cielo Claro”, un Espacio Especializado en Salud Mental Para Niñas, Niños y Adolescentes

En el Parque El Cedazo

Desde el primer momento dijimos que vamos por el tema de la salud mental: TJ.

Esta unidad cuenta con instalaciones amplias, iluminación, áreas comunes, jardines para las terapias grupales y una terraza destinada a los talleres.

Para más información, comunicarse al 449 688 88 70.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó las nuevas instalaciones de la Unidad de Psicoterapia Infantil “Cielo Claro”, ubicada en el Parque El Cedazo. Este centro de salud mental está dedicado principalmente a la atención de niñas, niños y adolescentes, así como al acompañamiento de sus familias.

“Cuando iniciamos, dije que mi gobierno iba destinado a las niñas y los niños; por eso era tan importante contar con estos espacios. Desde el primer minuto dijimos: vamos por el tema de la salud mental, porque no se habla mucho de estos temas, a pesar de las grandes necesidades que existen. Nosotros decimos sí: queremos escucharlos y apoyarlos”, destacó la gobernadora.

Señaló que ahora este nuevo espacio ofrece un entorno más digno, seguro y acogedor, pensado para brindar tranquilidad, confianza y atención especializada; cuenta con instalaciones más amplias y con iluminación, áreas comunes, jardines para las terapias grupales y una terraza destinada a los talleres con madres, padres y tutores.

En este espacio se escucha a niñas, niños y adolescentes, brindándoles acompañamiento para afrontar los retos emocionales, convencidos de que una conversación, una sonrisa o una terapia a tiempo pueden cambiar una vida y abrir la puerta para seguir construyendo sueños.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, subrayó que Aguascalientes es un referente en materia de salud mental y cuenta con una trayectoria de gran compromiso en la atención a pacientes con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), entre otros padecimientos.

“Aguascalientes se pone a la cabeza al dar respuesta a una de las mayores necesidades sociales: la salud mental. Estoy orgulloso de todo nuestro personal, particularmente del que labora en esta área, porque son los mejores del país y siempre han tenido ese reconocimiento”, expresó Galaviz Tristán.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, señaló que en la capital se cuenta con diversos espacios destinados a la atención psicológica, lo que ha permitido fortalecer los servicios de apoyo emocional para la población. “Gracias a la gobernadora por estos proyectos tan bonitos, seguiremos colaborando para ayudar a quienes más lo necesitan”, indicó.

Héctor Grijalva Tamayo, subdirector de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), resaltó la colaboración interinstitucional para la conclusión de este proyecto.

“Esta es una unidad que nació en apoyo a la salud mental y emocional de los niños y sus familias. Hoy contamos con este gran espacio, más amplio, que abre sus puertas para ustedes en un ambiente agradable, un Cielo Claro donde los niños podrán jugar y recibir atención”, enfatizó Grijalva Tamayo.

A nombre de las y los beneficiarios, Joaquín Fernando Agredano dio un mensaje: “A veces pensamos que nadie nos entiende o que podemos enfrentar todo solos, cuando no siempre es así. En Cielo Claro encontré personas que me escuchan sin juzgarme; me enseñaron a expresar mis emociones de formas más sanas. Hoy me siento más seguro de mí mismo y ha mejorado la relación con mi familia. Gracias, gobernadora, por impulsar estos proyectos”, finalizó.

Cabe destacar que la atención es de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Para más información, comunicarse al 449 688 88 70. El costo por consulta es muy accesible.

En el evento también estuvieron presentes Alma Hilda Medina Macías, diputada local; Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del Sistema DIF Estatal; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Blanca Rivera Rio Flores, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna); José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Sarahí Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; y la actriz Yadhira Carrillo.