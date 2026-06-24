Tere y Aurora Jiménez Entregan Apoyos que Devuelven Movilidad e Independencia a Quienes más lo Necesitan

Trabajamos en que Tengan Mejor Calidad de Vida: Gobernadora

Entregaron sillas de ruedas, bastones y andaderas a 165 personas.

El DIF Estatal invertirá más recursos este año para ampliar la entrega de apoyos funcionales en la entidad.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, encabezaron la entrega de auxiliares funcionales a personas en situación de vulnerabilidad, una acción que devuelve movilidad, independencia y una mejor calidad de vida a 165 personas de distintos municipios del estado.

Durante el encuentro, la gobernadora destacó que el principal objetivo de estos progamas es mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

“Para nosotros es muy importante que ustedes cuenten con estos programas y estos apoyos, porque sabemos que detrás de cada necesidad existe una historia de esfuerzo y de vida. Debemos pensar bonito, agradecer que estamos aquí y levantarnos todos los días con fe. Nosotros trabajamos pensando en ustedes, en que tengan una mejor calidad de vida. Queremos que sepan que no están solos y que seguiremos trabajando para que cada familia tenga más oportunidades y mejores condiciones para salir adelante”, expresó Tere Jiménez.

Por su parte, Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria del DIF Estatal, informó que en esta entrega se distribuyeron sillas de ruedas, bastones, bastones de punto, muletas y andaderas; dijo que estos apoyos representan nuevas oportunidades para las personas beneficiadas.

“Es un gusto estar aquí y ser testigo de cómo podemos cambiar la vida de una persona. Estos apoyos son mucho más que un aparato funcional, representan independencia, movilidad y la oportunidad de recuperar actividades que parecían lejanas. Cada silla de ruedas, cada bastón y cada andadera significan mucho para una familia. Quiero que sepan que no están solos, que cuentan con nosotros y que en el DIF siempre encontrarán una institución cercana, sensible y comprometida con ustedes”, señaló la primera voluntaria.

El director general del Sistema DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, destacó que durante este año se invertirán más recursos para la entrega de este tipo de apoyos, con el propósito de llegar a más personas en todos los municipios de Aguascalientes.

“Estamos muy contentos, porque cada día crecemos más como institución y porque cada vez llegamos a más personas que necesitan de nuestro apoyo. Nos sentimos orgullosos de servir a las familias de Aguascalientes y queremos que sepan que el DIF es una institución cercana, que escucha y atiende. Ante cualquier necesidad, aquí estaremos para acompañarlos”, sostuvo.

A nombre de las personas beneficiadas, Judith Elizabeth Torres Muñoz agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y del DIF Estatal, al señalar que estos apoyos representan una oportunidad para recuperar la autonomía y mejorar la calidad de vida.

“En nombre de todas las personas que hoy recibimos un apoyo, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a la gobernadora Tere Jiménez y a la señora Aurora. Para muchos de nosotros esto representa mucho más que un apoyo material, significa movernos con mayor facilidad, recuperar nuestra independencia y continuar nuestras actividades con dignidad. Detrás de cada apoyo existe sensibilidad, empatía y un verdadero compromiso con las personas. Gracias por creer en nosotros y por construir una sociedad más humana e incluyente”, manifestó.

En el evento también estuvo presente David Méndez Hernández, beneficiario.