Con Homenaje a Jaime Lomelí Guillén, Inicia el Congreso Internacional de Minería

Se Reúnen más de 300 Expositores de México y el Extranjero

Por Gabriel Rodríguez Piña

La tarde de este miércoles tuvo lugar en el Palacio de Convenciones, la inauguración de la XV Reunión Internacional de Minería (RIM) 2026, que conjuntó a diversos inversionistas, empresarios, promotores y trabajadores del ramo, nacionales y extranjeros, como parte de un proyecto nacional que deberá tener resonancias en el resto del mundo a causa de ese importante factor de desarrollo económico.

Durante el evento, se realizó un homenaje especial a Jaime Lomelí Guillén por su contribución al fortalecimiento en el área de la minería nacional, de modo que fue reconocido en el presídium como “un hombre cuya vida estuvo dedicada al trabajo, la formación de nuevas generaciones y el impulso de esa industria estratégica para el país y quien se mantiene activo todos los días a sus 94 años”.

Durante la presentación de dicha reunión, se dieron cita delegaciones y representantes de naciones como Canadá, Australia, Brasil y la provincia de Quebec, así como de entidades de nuestro país, como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas, cuya presencia sirve al intercambio de conoexperiencias y oportunidades de inversión en ese relevante factor de desarrollo nacional y mundial, expresaron quienes conformaron el presídium.

El embajador de Canadá en México, Cameron Mac Caine, destacó que Zacatecas se ha consolidado como una de las principales regiones mineras del país y que es ya un referente internacional a causa de su producción de plata y otros minerales estratégicos.

Stéphanie Allard-Gómez, delegada de Québec en México, mencionó que Zacatecas fue elegido anfitrión gracias al compromiso de quienes integran la industria y a la visión oficial por impulsar una minería moderna, competitiva y sustentable.

Asimismo, Abel González Vargas, presidente del clúster minero de Zacatecas, destacó que la RIM pretende ser punto de encuentro, debate y discusión de ese foco de desarrollo en Zacatecas y a nivel mundial, “el punto de incidencia que nos ha caracterizado por siglos como fase inicial de la minería innovadora que marcará nuestro futuro”, precisó.

“Zacatecas tiene un peso importante en la producción minera local y en el resto del mundo y este estado no se percibe y no se entiende sin minería”, añadió.

En ese sentido, refirió que la globalización minera ha cambiado y transformado las formas en que las empresas mineras interactúan y producen e impactan en la calidad de vida de las sociedades contemporáneas.

Además, el presidente de la Cámara Minera de México, Pedro Rivero precisó que Zacatecas debe por igual generar políticas públicas que fomenten la minería responsable y que sean promotoras de la inversión y permitan desarrollar nuevos proyectos para la competitividad en un momento en que el mundo requiere muchos de los minerales que están bajo tierra.

“La minería genera empleos, infraestructura, desarrollo regional, bienestar de comunidades para miles de familias mexicanas”, añadió.

El funcionario subrayó que las inversiones canadienses han contribuido al desarrollo económico y la generación de empleos en estados como Zacatecas, además de fortalecer cadenas de suministro indispensables para la transición energética global y la producción de minerales críticos.

La Reunión Internacional de Minería 2026 se desarrollará por medio de conferencias magistrales, paneles de especialistas, exposiciones comerciales, encuentros de negocios, una Feria del Empleo Minero y espacios dedicados a la innovación tecnológica, la sustentabilidad, el liderazgo femenino y la formación de talento para la industria con alrededor de 300 expositores.

El evento fue organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y se llevará a cabo los días 24 a 26 de junio en el Palacio de Convenciones de Zacatecas.

Dicha RIM tendrá participación más de 150 empresas nacionales e internacionales y alrededor de tres mil asistentes, entre empresarios, inversionistas, académicos, estudiantes y representantes gubernamentales.

Entre las presencias de relevancia estuvo el gobernador del estado, David Monreal; Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México; Cameron Mc Caine, embajador de Canadá en México; Abel González Vargas, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México; Pedro Rivero González, presidente de la Cámara Minera de México; Jaime Lomelí Guillén, ex presidente del clúster minero; Stephanie Mallac Gómez, delegada de Canadá en México; Jorge Miranda Castro, titular de Economía y Le Roy Barragán, secretario local de Turismo.