Finanzas Confirma Pérdidas Mayores a 50 mdp en la Recaudación por las Tomas del SITTEZ

Programa “Ponte a Mano” Sigue Vigente Este mes: Contreras

Por Miguel Alvarado Valle

La Secretaría de Finanzas reportó una afectación de alrededor de 50 millones de pesos en la recaudación estatal como consecuencia de las movilizaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ), que durante 26 días mantuvo tomadas diversas oficinas gubernamentales y recaudadoras de rentas.

La titular de la dependencia, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, explicó que el impacto económico se reflejó principalmente en la disminución de ingresos durante el periodo en que permanecieron cerradas varias oficinas de atención al público.

Ante este escenario, la secretaria llamó a los contribuyentes a aprovechar los últimos días del programa “Ponte a Mano” para regularizar sus adeudos vehiculares.

Recordó que el programa “Ponte a Mano”, impulsado por el gobernador David Monreal Ávila, fue diseñado como una medida de apoyo para las familias zacatecanas, ofreciendo hasta un 65% de descuento en adeudos de control vehicular de años anteriores.

Resaltó que, desde su lanzamiento en mayo, la estrategia ha permitido que miles de ciudadanos accedan a descuentos y facilidades de pago para ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales.

Contreras Rodríguez señaló que para el mes de junio la recaudación ha alcanzado alrededor del 75 por ciento de la meta proyectada, cifra que consideró positiva tomando en cuenta las afectaciones derivadas del cierre temporal de oficinas.

Asimismo, mencionó que durante la toma de las oficinas de recaudación, se habilitaron alternativas digitales para facilitar el cumplimiento de los pagos. Entre estas opciones se encuentran el Portal Tributario y la aplicación SIAT 2.0, plataformas que permiten realizar trámites y pagos en línea las 24 horas del día.

La funcionaria explicó que estas herramientas buscan evitar traslados innecesarios a las recaudaciones de rentas y fomentar el uso de servicios digitales entre los contribuyentes de todo el estado.

Finalmente, recordó que el programa “Ponte a Mano” permanecerá vigente hasta el próximo 30 de junio, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios antes de que concluya el plazo.