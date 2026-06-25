Frijoleros y Comisariados Ejidales Exigen Agilizar Trámites y Mejor Atención en el Registro Agrario

Esperan Diálogo Directo con el Nuevo Delegado

Por Miguel Alvarado Valle

Este miércoles, integrantes de Frijoleros Organizados por el Bienestar de Zacatecas y comisariados ejidales de distintos municipios, se reunieron en las inmediaciones de la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) para exigir la instalación de una mesa de trabajo con el nuevo delegado que permita atender el rezago en trámites agrarios y brindar mayor certeza jurídica a los productores del campo.

Durante una rueda de prensa, los representantes del movimiento señalaron que buscan establecer un diálogo directo con el nuevo titular de la delegación, José Vicente Galván Ortega, a quien solicitaron una mesa de trabajo para exponer una serie de problemáticas que, aseguran, se han acumulado durante años.

Entre las principales demandas destacan la agilización de los trámites, la reducción de la burocracia y una atención más eficiente a los usuarios. Los inconformes manifestaron que gran parte de los afectados son personas adultas mayores que deben realizar largos traslados para acudir a las oficinas del RAN, sin ser atendidos cordialmente u obtener respuestas oportunas.

Indicaron que la demora en los trámites genera gastos adicionales para las familias campesinas y retrasa procesos relacionados con la regularización de tierras, certificados parcelarios y otros documentos indispensables para los productores.

Uno de los testimonios fue el de Guadalupe Rodríguez, comisariado ejidal de El Fuerte, quien denunció que algunos procedimientos relacionados con el reconocimiento de avecindados permanecen detenidos desde hace varios años.

Explicó que la falta de resolución impide a numerosos habitantes acceder a trámites agrarios y obtener la certeza jurídica necesaria para acreditar sus derechos dentro de los núcleos ejidales.

A las quejas se sumó David Gómez, productor proveniente de Sombrerete, quien relató que ha realizado múltiples viajes a la capital del estado durante más de dos años para dar seguimiento a un trámite que continúa sin resolverse.

Según explicó, en diversas ocasiones se le pidió regresar por detalles mínimos, situación que, afirmó, representa pérdidas económicas y desgaste para quienes viven a varias horas de distancia de las oficinas.

Los representantes también cuestionaron el trato recibido por parte de algunos funcionarios durante la administración anterior, al señalar que existían prácticas burocráticas excesivas y una atención deficiente hacia los campesinos.

En ese sentido, expresaron su expectativa de que la nueva administración implemente una política de puertas abiertas y una atención más cercana a las necesidades del sector rural.

Finalmente, los integrantes del movimiento advirtieron que, en caso de no ser atendidos por las autoridades del Registro Agrario Nacional, podrían intensificar sus acciones de protesta e incluso solicitar la intervención de instancias federales.

Por su parte, el titular de la representación estatal del Registro Agrario Nacional (RAN), José Vicente Galván Ortega, reconoció que existen trámites rezagados en la dependencia, aunque señaló que apenas cuenta con dos semanas al frente de la oficina.

Indicó que ya trabaja de manera coordinada con el personal para mejorar la atención a campesinos, ejidatarios y ejidatarias, al considerar que se trata de un sector prioritario para Zacatecas.

El funcionario explicó que algunos retrasos derivan de carencias operativas, entre ellas insuficiencia de personal y limitaciones en equipo de cómputo, factores que han dificultado el avance de diversos procedimientos.

No obstante, aseguró que las oficinas centrales han respondido favorablemente a las solicitudes realizadas para fortalecer la capacidad de atención de la representación estatal. Respecto a la petición de los productores para establecer una mesa de trabajo, Galván Ortega afirmó que existe total disposición para dialogar y atender sus planteamientos.

Señaló que su intención es mantener una oficina de puertas abiertas y privilegiar la comunicación con los usuarios, a fin de encontrar soluciones a las problemáticas que enfrenta el sector agrario.

Añadió que también se busca mejorar los mecanismos de comunicación con los usuarios, particularmente aquellos que viajan desde comunidades alejadas, para evitar traslados innecesarios que implican gastos económicos y pérdida de tiempo para los productores.