Joven Zacatecano Destacado en Matemáticas Busca Apoyo Para Competir en Singapur

Representará a México en el SIMOC 2026

Por Miguel Alvarado Valle

Edwin Escalera Santoyo, un estudiante zacatecano de 12 años destacado en matemáticas, fue seleccionado para representar a México en la competencia internacional Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC 2026), que se realizará en Singapur del 13 al 23 de julio.

Sin embargo, a pocas semanas del viaje, él y su familia aún buscan reunir los recursos necesarios para cubrir los gastos de participación, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía, instituciones y autoridades para apoyar este importante logro académico.

De acuerdo con Gloria Santoyo Betancourt, madre del menor, Edwin forma parte de un grupo de jóvenes talentos del estado que han sido preparados por la Asociación de Campeones de Olimpiadas de Matemáticas (ACOM) A.C., dedicada a impulsar a estudiantes sobresalientes en matemáticas.

Gracias a su desempeño académico y a los resultados obtenidos en distintas competencias nacionales, logró clasificar a lo que será su primera participación internacional.

La competencia SIMOC reunirá a estudiantes de diversos países en Singapur y se espera la participación de alrededor de 18 niños y jóvenes zacatecanos; sin embargo, hasta el momento sólo 13 tienen prácticamente asegurada su asistencia.

Aunque también asistirán representantes de otros estados del país, la madre del estudiante destacó que este grupo de jóvenes ha trabajado durante años para alcanzar una oportunidad de esta magnitud y poner en alto el nombre de Zacatecas y de México.

De acuerdo con la familia, el costo total del viaje ronda los 80 mil pesos por participante, cantidad que contempla gastos de transporte aéreo, hospedaje, alimentación, uniformes e inscripción a la competencia, sin considerar los gastos adicionales que implica el traslado y estancia de un acompañante.

Hasta el momento han logrado reunir aproximadamente 40 mil pesos gracias al apoyo de personas externas al gobierno, por lo que aún necesitan recaudar una cantidad importante antes de la fecha de salida.

Santoyo Betancourt, destacó que su hijo Edwin lleva dos años y medio participando en las Olimpiadas de Matemáticas, y durante ese tiempo ha asistido a diversas competencias nacionales, en las que ha obtenido medallas de bronce y plata.

Resaltó que dedica gran parte de su tiempo a entrenamientos constantes, incluso durante vacaciones y días festivos, además de cumplir con sus actividades escolares habituales.

Por tal motivo, expresó que la clasificación al certamen internacional representó una gran alegría para su hijo; sin embargo, la incertidumbre sobre la posibilidad de viajar lo ha desanimado un poco.

Ante esta situación, Gloria Santoyo Betancourt hizo un llamado a la ciudadanía, instituciones y autoridades para sumarse al esfuerzo que permita a Edwin y a otros jóvenes talentos zacatecanos asistir a la competencia internacional.