La Toma de Zacatecas, Símbolo de Lucha y Resistencia

Es Conmemorada con Sorteo Mayor de Lotería Nacional

Zacatecas Ocupa Para Siempre un Lugar de Honor en la Memoria Nacional y en el Corazón de México, Sostuvo Olivia Salomón

Desde la capital zacatecana y ante cientos de asistentes, el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, presidieron la ceremonia del Sorteo Mayor No. 4017 que conmemoró el 112 Aniversario de la Toma de Zacatecas, acontecimiento que impulsó la consolidación del movimiento revolucionario, reafirmó los ideales de justicia social y transformación política, y que ha perdurado en las páginas gloriosas de la historia de México como un símbolo de lucha, resistencia y transformación de la identidad nacional.

Toda la tradición de la suerte se trasladó hasta la Sala Magna del Centro Platero de Zacatecas para celebrar este sorteo en territorio y honrar este hecho histórico que encabezó el general Francisco Villa, líder de la División del Norte y que junto con la estrategia militar del general Felipe Ángeles y el apoyo local de Pánfilo Natera, marcó un punto decisivo en la lucha contra el régimen de Victoriano Huerta.

Durante su intervención, el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, agradeció la presencia de la Directora General de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, así como el honor de celebrar en Zacatecas una edición más de este emblemático sorteo.

El mandatario estatal destacó el valor histórico y cultural de Zacatecas, al señalar que el sorteo representa una oportunidad para que millones de mexicanos recuerden uno de los episodios más importantes de la Revolución Mexicana; e hizo un llamado a la reflexión sobre la construcción de la nación y la transformación impulsada por el propio pueblo mexicano.

Resaltó que los billetes del Sorteo Mayor incluyen imágenes representativas del patrimonio cultural de Zacatecas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que permite que millones de personas conserven “un pedacito de Zacatecas” en sus manos.

Con un saludo especial a las y los zacatecanos y a sus autoridades por las facilidades recibidas, la directora Olivia Salomón expresó que es motivo de orgullo que Lotería Nacional esté presente en esta entidad, tierra noble y generosa de extraordinaria belleza y de profunda riqueza cultural, donde la historia de México encontró una de sus páginas más trascendentes.

La titular de la institución de la suerte subrayó que la Toma de Zacatecas no fue solamente una batalla, sino una expresión de lucha, resistencia y anhelo de justicia, donde se mostró el valor y la fortaleza del pueblo zacatecano que hizo suyo este legado y lo ha preservado a través de generaciones.

“Porque cuando nuestra nación reafirma su soberanía y su derecho a decidir su propio destino, recordar la Toma de Zacatecas cobra un significado profundo”, señaló.

Olivia Salomón, al citar que las transformaciones de nuestra patria siempre han encontrado su mayor fuerza en el pueblo, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que preservar nuestras grandes gestas es también fortalecer la dignidad, la identidad y la grandeza de México.

Además, destacó que esta batalla histórica que ayudó a forjar el México que hoy somos, hoy se enaltece con un Sorteo Mayor, “Zacatecas ocupa para siempre un lugar de honor en la memoria nacional y en el corazón de México”.

En su intervención, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, agradeció a Lotería Nacional y a su titular por hacer posible este sorteo en Zacatecas y por democratizar la esperanza a través de este viaje itinerante de la institución que dirige.

En funcionario zacatecano, a la par de invitar a comprar los cachitos y desear suerte a quienes los adquirieron, añadió que Lotería Nacional representa esperanza y una de las tradiciones más antiguas del país, con 256 años de vida, “y representa también la ilusión de un pueblo que siempre, siempre sueña con estar mejor”.

En este acto se contó con la presencia de la Presidenta Honorífica del DIF Estatal, Sara Hernández de Monreal; el General Brigadier del Estado Mayor Armando Toscano Yáñez, en representación del General Secretario de la Defensa Nacional; el titular de la Secretaría de Turismo, Roy Barragán Ocampo; la Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde, Ma. De Jesús Muñoz Reyes; y Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Mayor No. 4017 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 23696, la primera serie fue dispuesta para su venta en Tampico, Tamaulipas, la segunda serie se remitió para su venta en la Ciudad de México. El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 19859, la primera serie fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta a través de canales electrónicos. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 02738, la primera serie fue dispuesta para su venta en Monterrey, Nuevo León, la segunda serie se remitió para su venta a través de canales electrónicos.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 6, 9 y 8.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4017.pdf.

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/fKqECQU7f98?si=w8AFVgQPFup_oyWF.