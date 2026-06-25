Mejora Tandeo de Agua en el Centro Histórico, Pero Persisten Afectaciones

Se Abren Nuevos Pozos Para Equilibrar Oferta y Demanda: JIAPAZ

Por Miguel Alvarado Valle

Durante años, los habitantes y comerciantes del Centro Histórico de Zacatecas han enfrentado periodos de hasta ocho o diez días sin recibir agua potable; sin embargo, actualmente el servicio opera bajo un esquema de tandeo que permite el suministro dos veces por semana en la mayoría de esta zona, aunque usuarios señalan que todavía existen afectaciones para las actividades cotidianas y comerciales, además de incrementos en los cobros y retrasos cuando se presentan fallas en la red.

Así lo informó Jorge Nava de León, director de Distribución de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), quien explicó que de las más de 600 colonias y 23 comunidades rurales que integran la jurisdicción del organismo, alrededor del 70 por ciento recibe agua mediante una rotación fija de tres o cuatro días por semana.

El 30 por ciento restante, equivalente a 123 colonias abastecidas por el sistema Benito Juárez, opera bajo un esquema distinto que incluye sectores de Zacatecas y Guadalupe, entre ellos gran parte del Centro Histórico.

Detalló que estas colonias llegaron a enfrentar los periodos más críticos de desabasto durante años anteriores, cuando la rotación alcanzaba hasta ocho o 10 días entre cada suministro.

No obstante, señaló que la incorporación de 15 nuevos pozos durante la actual administración, que aportan en conjunto 273 litros por segundo, ha permitido mejorar gradualmente el servicio, reducir los tiempos de espera y lograr una rotación de cuatro días.

Nava de León indicó que el deterioro del servicio comenzó a hacerse más evidente desde el 2016, debido al crecimiento constante de la mancha urbana y a la pérdida de fuentes de abastecimiento.

Explicó que durante la última década se ha trabajado en reponer los pozos que dejaron de operar para equilibrar la oferta y la demanda de agua, lo que ha permitido mejorar las condiciones del tandeo en distintas zonas de la capital. El funcionario agregó que uno de los principales retos que enfrenta actualmente la JIAPAZ son las fugas y el envejecimiento de la infraestructura hidráulica.

Precisó que el organismo atiende en promedio 25 fugas diarias y realiza alrededor de 180 obras de rehabilitación cada año entre tomas domiciliarias y redes de distribución. Además, señaló que existen cerca de 50 colonias con problemas de antigüedad o incrustación en las tuberías, situación que requiere intervenciones integrales para garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo.

Perspectiva de Usuarios

Por su parte, Valeria Azareth Pacheco, propietaria de un bar en el Centro Histórico, comentó que en su negocio el agua llega únicamente los lunes y miércoles, por lo que aprovechan esos días para llenar recipientes de almacenamiento.

Explicó que cuando existen reparaciones en la red suelen presentarse complicaciones, ya que en ocasiones no reciben aviso previo y los trabajos pueden prolongarse más de lo esperado. Añadió que la falta de agua afecta directamente al comercio, pues obliga a utilizar desechables para los clientes, lo que representa un gasto adicional para los establecimientos.

Otros habitantes consultados coincidieron en que el suministro ha mejorado respecto a años anteriores. Adriana Anguiano Esquivel, quien renta un departamento en el Centro Histórico, señaló que actualmente recibe agua tres días por semana y que hace varios meses no ha sido necesario contratar pipas, aunque recordó que en ocasiones anteriores los vecinos tuvieron que dividir gastos para abastecerse.

En tanto, Fernando López Mendoza indicó que en su domicilio reciben agua dos veces por semana y que, aunque ha percibido incrementos en los recibos de agua y electricidad, no ha tenido necesidad de solicitar apoyo adicional.

Ambos señalaron que el problema del suministro era más severo hace aproximadamente seis años, cuando los periodos sin agua eran más prolongados que en la actualidad.