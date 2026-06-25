Nayarit Presenta una Nueva era Aeroportuaria

Con la Transformación del Aeropuerto Internacional de Tepic–Riviera Nayarit

Tendrá Capacidad Para Recibir la Visita de Hasta 4 Millones de Turistas al año

Con el firme objetivo de fortalecer la conectividad aérea y posicionar a Nayarit como un referente nacional en turismo e inversión, este 23 de junio se llevó a cabo la presentación oficial de avances de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Tepic – Riviera Nayarit (TPQ), uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el desarrollo económico y turístico del estado.

El evento tuvo lugar en la Nueva terminal aeroportuaria, que hoy registra un avance superior al 84% en su construcción, con una nueva pista ampliada en 40%, que alcanza casi 3 km de longitud para recibir vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá y Europa. La nueva superficie creció de 2 mil 500 a 60 mil metros cuadrados, además de una torre de control de 43 metros de altura. Ambas obras fueron realizadas bajo estándares sustentables, consolidándose como una infraestructura estratégica que fortalecerá la conectividad del destino y su proyección internacional.

El evento contó con la presencia de la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, así como el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado; el Director General de Aeropuertos Mexicanos, Lic. Javier García Bejos; el Director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Cap. Carlos Manuel Merino Campos; el Director del Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, Marco Rivera Guzmán; así como autoridades federales y estatales, lo que refrenda la relevancia del proyecto a nivel nacional.

Durante esta presentación el gobernador Navarro Quintero destacó que el nuevo aeropuerto tendrá capacidad para recibir la visita de hasta 4 millones de turistas al año, pero que no se trata de competir para debilitar a otros aeropuertos sino de complementar lo que el país requiere en materia turística. “Este aeropuerto era inimaginable cuando solo veíamos que había nuevas rutas en el interior del estado, no pensábamos que íbamos a lograr rutas de Canadá a Nayarit, rutas de Estados Unidos a Nayarit. Únicamente teníamos una línea aérea que dos veces a la semana nos acompañaba a Tepic. Hoy tenemos diariamente una línea que tiene un viaje diario a la capital que viene y se va lleno; que tenemos otra ruta del AIFA tres veces por semana que también viene y se va lleno”, expresó.

El mandatario recalcó que “Nayarit quiere pensar y volar a lo grande”, ya que el estado tendrá en los 8 años siguientes una inversión mixta de 180 mil millones de pesos destinados a distintas obras como 4 mil 500 viviendas de alta plusvalía, una marina, canales de navegación, un parque industrial vinculado al aeropuerto y nuevas áreas de carga y descarga, que convertirán a la entidad según sus palabras en el “Dubái mexicano”.

Por su parte, la Secretaria de Turismo Federal afirmó que sin conectividad no hay turismo, por eso el 40% de los extranjeros que compra un boleto de avión para un destino lo hace para vivir una experiencia cultural y gastronómica. “Hoy van a llegar a un aeropuerto que tienen todas las facilidades de transporte, a 20 minutos de conocer la esencia de Nayarit, la esencia de la cultura Wixárika, de los productores de café”, señaló.

La titular federal recalcó que en este nuevo aeropuerto operan 6 rutas: 3 nacionales y 3 internacionales y que todas ellas conectan con destinos imperdibles como Compostela, Tepic y la costa del Pacífico. “Como este México y como este Nayarit no hay dos”, finalizó.

Al respecto, el Director Merino Campos subrayó que el nuevo aeropuerto es una obra estratégica que contribuirá a fortalecer la movilidad aérea, el desarrollo turístico y la competitividad de una de las regiones con mayor potencial de desarrollo en el país. “Los resultados observados hasta ahora reflejan la relevancia de este proyecto, tan solo en el periodo de enero a abril de 2026 el aeropuerto registró más de 91 mil pasajeros y un crecimiento significativo tanto en operaciones nacionales e internacionales”, apuntó.

Así mismo, la ampliación y remodelación de esta terminal representa una inversión superior a los 4 mil 134 millones de pesos y actualmente registra un avance superior al 84 por ciento. Además, la entrada de operación de vuelos internacionales como Houston a través de United Airlines, Los Angeles por Volaris y la próxima conexión con Calgary operada por WestJet hacia finales de este año, fortalecerán la presencia de Nayarit en mercados estratégicos y permitirán que más visitantes descubran los atractivos de esta región y de México.

Durante la presentación se dio a conocer el sistema de transporte terrestre “NUA Exprés”, diseñado para integrar de manera eficiente la movilidad entre el aeropuerto y los principales puntos turísticos del estado, destacando su trayecto de aproximadamente 30 minutos entre el nodo de Compostela y la terminal aérea, en una demostración en tiempo real de su operación.

La jornada también estuvo compuesta por Prestadores de Servicios Turísticos (PST) de todo el estado, incluyendo hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, tour-operadoras, guías certificados y representantes de cámaras empresariales, con el propósito de generar un espacio de diálogo directo, fortalecer alianzas estratégicas y socializar el impacto del nuevo complejo aeroportuario.

El encuentro reafirmó así la certidumbre en el sector turístico y empresarial, al mostrar el avance real de la obra y confirmar su conclusión en el plazo establecido, además de promover la socialización del sistema NUA Exprés entre los Prestadores de Servicios Turísticos, quienes se convertirán en promotores clave del nuevo modelo de conectividad.

Con esta nueva terminal, Nayarit fortalece su posicionamiento como un destino en transformación constante, capaz de recibir aeronaves de mayor capacidad y de consolidarse como un nodo estratégico en la conectividad del Pacífico mexicano.

Para más información visita: https://visitnayarit.travel/